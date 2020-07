Marineros de Seattle firman al relevista Bryan Shaw

SEATTLE._ Los Marineros de Seattle anunciaron que han firmado al relevista Bryan Shaw a un contrato de Grandes Ligas.

Shaw, de 32 años de edad, es el líder de las Mayores con 573 presentaciones en las últimas ocho campañas. En el 2019, Shaw tuvo marca de 3-2 con un salvamento y efectividad de 5.38 en 70 juegos por los Rockies. Colorado lo dejó en libertad durante el Campamento de Verano de este año.

Welcome to Seattle, Bryan Shaw!

We have signed the free agent right-handed pitcher to a Major League contract. pic.twitter.com/SNgNmDRkUd