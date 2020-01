Mario Balotelli pide que paren juego por cÃ¡nticos racistas

Mario Balotelli pide que paren juego por cánticos racistas

En juego de la fecha 18 de la Serie A, el Brescia cae en casa ante la Lazio

Noroeste / Redacción

05/01/2020 | 10:00 AM

Mario Balotelli fue víctima de cánticos racistas de parte de aficionados de la Lazio en el partido que el equipo capitalino disputó este domingo en el estadio del Brescia por la fecha número 18 de la Serie A de Italia.

A raíz de este acto discriminatorio, el delantero obligó al árbitro del encuentro a parar el encuentro durante algunos minutos y a pedir a los fanáticos del conjunto visitante que desistieran de su actitud.

Iban 30 minutos del primer tiempo y el Brescia ya ganaba por 1-0 con un gol marcado por Balotelli a los 18′. En ese momento, comenzaron a escucharse insultos y cánticos racistas de parte de un puñado de aficionados de la Lazio que había viajado hasta el norte del país para ver a su equipo, que marcha tercero en el certamen.

Muy afectado, el delantero italiano se acercó hasta Gianluca Manganiello, el árbitro del partido, para quejarse por lo que estaba ocurriendo. El juez paró el encuentro por alrededor de tres minutos. Finalmente, los insultos cesaron cuando los fanáticos locales comenzaron a cantar aún más fuerte en favor de Balotelli. El futbolista de 29 años agradeció con aplausos a su gente y el partido pudo continuar.

Una vez más, Balotelli pidió al árbitro que frenara el encuentro frente a la Lazio debido a cánticos racistas. pic.twitter.com/qMWOpdOu3K — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) January 5, 2020

La jornada no fue buena para Balotelli ya que no sólo fue víctima de un nuevo acto de discriminación -lo mismo le había ocurrido fechas atrás en un partido ante Verona y ese día amenazó con abandonar la cancha-, sino que su equipo no pudo sostener la ventaja y terminó cayendo por 2-1 en su propio estadio.

MÁS RESULTADOS

AS Roma 0

Torino 2

SPAL 0

Hellas Verona 2

Génova 2

Sassuolo 1

(Con información de Infobae)