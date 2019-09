Mario Castillejos, comentarista deportivo de Televisa, muere por un paro cardiaco en Nuevo León

Castillejos se convirtió en uno de los periodistas deportivos más reconocidos del país, sobre todo por la cobertura que realizaba de los equipos Tigres y Monterrey

Sinembargo.MX

18/09/2019 | 08:13 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ El periodista Mario Castillejos falleció de un paro cardiaco en Monterrey, Nuevo León, informó el comentarista deportivo Antonio de Valdés durante el noticiero “Despierta” de Televisa.

“Tenemos que comunicar que lamentablemente nuestro querido compañero Mario Castillejos nos ha dejado este miércoles tras sufrir un infarto. Hace apenas unos minutos que hemos conocido la triste noticia”, señaló De Valdés.

Te convertirse en mi amigo durante los tres peores meses de mi vida, confiaste en mí cuando pocos se atrevían y me demostraste que en la competencia, también podemos encontrar la mano que a veces se nos niega en casa. Gracias Mario Castillejos 🙏 pic.twitter.com/T9aEqfFv9S — Aldo Farias (@AldoFariasGzz) September 18, 2019

De 60 años, Castillejos se convirtió en uno de los periodistas deportivos más reconocidos del país, sobre todo por la cobertura que realizaba de los equipos Tigres y Monterrey.

Además de laborar en Televisa, también colaboraba en la sección “Cancha” del Reforma y en la Radio ABC.

El periodista tuvo un breve paso por la presidencia deportiva de Tigres, durante diciembre de 2004, aunque tuvo que dejarla luego de que expresara su afición por el equipo Monterrey.

“Soy un apasionado del futbol; lo llevo en las venas y también soy un profesional. Si mi presencia provoca inestabilidad en la afición Tigre y dada su inconformidad, es preferible corta por lo sano. Si ellos no me escogen para lograr la victoria, respeto su manifestación. La victoria sin ellos, no es victoria”, escribió en una carta donde dimitía al cargo.

Al paso de los años, Castillejos consolidó un estilo polémico para comentar, mismo que llevó a las redes sociales.