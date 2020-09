Mario Cázares, seguro de vencer a Julio César Chávez Jr.

El egresado de la UAS dice que aprovechará las deficiencias del hijo de la Leyenda

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Como una gran oportunidad que aprovechará al máximo porque saldrá victorioso, calificó Mario Cázares la pelea a 10 rounds que sostendrá el próximo 25 de septiembre contra Julio César Chávez Jr. en Tijuana, Baja California.

En entrevista por Radio UAS, el boxeador egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se declaró listo para asumir el compromiso que implica enfrentar en la división de las 175 libras al hijo de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez González.

“Estamos listos, yo me siento no confiado, me siento seguro de mi preparación, del equipo que tengo y de que estamos haciendo bien las cosas”, expresó el medallista de oro de Olimpiada Nacional y vencedor ante Saúl “El Canelo” Álvarez en la fase regional de esa misma competencia.

El boxeador sinaloense, en un anterior compromiso, venció a Omar Chávez Carrasco, hermano de Julio César Chávez Jr., y consideró que a pesar de la ventaja de su rival en cuanto al peso, él siente que podrá vencerlo sin ningún problema.

“Hay muchas deficiencias que tiene Chávez y vamos a ganar porque tengo una vida sana, no tomo, ni fumo, ni me drogo y soy dedicado 100 por ciento”, comentó el boxeador quien en su paso por la Universidad Autónoma de Sinaloa fue entrenado por el mánager universitario, Jesús Aispuro León.

Mario Cázares aseguró que está en el boxeo no por dinero ni por fama, sino porque este deporte ha sido su pasión de toda la vida.

En intervención vía telefónica durante la entrevista, el doctor Juan Eulogio Guerra Liera, rector de la UAS, le expresó a Mario Cázares que está seguro que saldrá triunfante de esta pelea y que pronto se convertirá en el segundo campeón mundial de boxeo con grado de licenciatura por la UAS, al igual que Pedro Guevara.

“Creo que mereces esta oportunidad, yo estoy convencido que vas a ser campeón mundial, que vas a ser ejemplo, como eres hasta ahora, de los jóvenes”, puntualizó Guerra Liera.

El joven deportista agradeció el apoyo que siempre le ha brindado la Universidad, la cual dijo “es como su segunda casa”.