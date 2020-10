Mario Delgado es elegido nuevo presidente de Morena

El coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro gana encuesta de desempate a Muñoz Ledo

Noroeste / Redacción

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que Mario Delgado Carrillo ganó la última de las tres encuestas para definir al ganador de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

"Los resultados de las tres bases de datos integradas permiten dar un ganador a la Presidencia del Partido Morena. Los intervalos de confianza no se traslapan entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo.

Mario Delgado obtuvo en la estimación puntual 58.6%. Su límite inferior es de 56.3% y su límite superior es 60.9%", señaló el INE en sus conclusiones.

"Porfirio Muñoz Ledo obtuvo en la estimación puntual 41.4%. Su límite inferior es de 39.1% y el superior es 43.7%. Estos resultados permiten afirmar que el candidato Mario Delgado es quien fue elegido entre quienes se auto adscribieron como simpatizantes o militantes para ocupar la Presidencia del Partido Político Morena", concluyó la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto.

El 13 de octubre, por mayoría, el Pleno del Consejo General del INE aprobó que la tercera encuesta para el desempate entre Muñoz Ledo y Delgado Carrillo, que decidiera quién sería el nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, se llevaría a cabo del 16 al 22 de ese mismo mes.

En su turno, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó el 20 de agosto, a dicho Instituto renovar la dirigencia nacional del partido a través de una serie de encuestas, ello a pesar de que el órgano “no tiene entre sus competencias ni en sus capacidades técnicas la realización” de estos estudios.

Durante su intervención, el consejero electoral Ciro Murayama Rendón recordó que previamente se había establecido que, en caso de que se diera un empate entre los candidatos a la dirigir el CEN de Morena, se llevaría a cabo una tercer encuesta.

Los integrantes del Consejo General del INE aclararon que declararon el empate “técnico” en la encuesta anterior, entre Muñoz Ledo y Delgado Carrillo, debido a que se realizó un ejercicio de acción estadística y no un conteo de votos.

Murayama Rendón sostuvo que “el INE jamás quiso participar en la renovación de la presidencia de Morena”, sin embargo, “frente a eso teníamos el desacato al Poder Judicial o el actuar dentro de nuestro mandato constitucional y eso hicimos y lo haremos siempre, cumplir las sentencias, aunque no las compartamos, aunque sean acatables legalmente, pero incuestionables”.

El consejero electoral explicó, además, que ante las quejas de quienes aseguraron que los números no coincidían con sus mediciones, el sondeo “arrojó resultados que a algunos en efecto les sorprendieron porque la respuesta de la población no refleja lo que alguien cree que son sus redes sociales, o sus circuitos cercanos, o su espejo político, aquí se salió a población abierta”.

Por otra parte, casi al término de la sesión, se realizó la insaculación entre las empresas BGC Ulises Beltrán y Asociados S. C., Parametría S.A. de C.V., Demotecnia 2.0. S.A. de C.V., Covarrubias y Asociados S.C., y Mendoza Blanco y Asociados S.C., para definir a las tres compañías que aplicarían los cuestionarios a los militantes y simpatizantes del partido.

Resultaron ganadoras Parametría, Covarrubias y Asociados, así como Demotecnia 2.0., debido a que eran las únicas empresas que cumplen todos los requisitos, mientras que investigadores del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) definirían la metodología de la encuesta, cuyos resultados fueron dados a conocer este viernes 23 de octubre.

El pasado 12 de este mismo mes, Muñoz Ledo canceló su acto de “autoproclamación” como presidente “legítimo” del CEN de Morena, debido a la toma de la sede ubicada en la calle de Chihuahua, en la colonia Roma Norte, de la alcaldía de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, que realizaron varios colectivos de mujeres.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el diputado federal acusó a Mario Delgado Carrillo, otro candidato a dirigir el CEN de Morena, de estar detrás de las protestas y la toma de la sede por grupos de mujeres que acusan a Muñoz Ledo de presunto acoso sexual.

“Pido a la militancia de Morena que se pronuncie en favor de la legalidad y la concordia por todos los medios a su alcance […] hoy a las 12:00 iba a rendir protesta como presidente legítimo del partido. Sucede que fue tomada la sede del mismo en un asalto violento provocado por el candidato al que derroté. Demando el cese de hostilidades y la inversión multimillonaria en la vida del partido”, tuiteó Muñoz Ledo.

Además, el diputado federal rechazó el empate técnico que dio el Instituto Nacional Electoral a través de las tres encuestas realizadas y exigió que se respete su triunfo por la mínima ventaja de 0.05 puntos porcentuales por encima de Delgado Carrillo.

Más temprano ese mismo día, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los aspirantes a la dirigencia nacional de Morena, partido que el político tabasqueño fundó, que “ya se pongan de acuerdo”. Durante su conferencia de prensa matutina, se limitó a decir: “No eso, no. No opino de eso, para no meternos en la cosa partidista, solo cuando hay alguna cosa grave, pero esto es algo muy común en los partidos, ya que se pongan de acuerdo”, señaló.