TALLER DE VERANO

Mario Iván Martínez busca literatura que divierta y enriquezca a los niños

El actor y cuenta cuentos Mario Iván Martínez ofrecerá el Taller de Verano De cuento en cuento, en la SAS, vía Zoom

Nelly Sánchez

Para enfrentarse a un público infantil, asegura Mario Iván Martínez, tiene que haber hecho bien la tarea: buscar la literatura idónea, que no sea nada predecible, que divierta y al mismo tiempo enriquezca. Y así lo ha hecho durante más de 20 años.

Tal vez por eso dicen que es el mejor cuentacuentos de México y aunque él no lo considera así, esto lo empuja cada día a seguirse renovando.

"Que me mencionen así me empuja a estar en constante renovación y darme cuenta que lo esencial tiene que ver con un constante respeto y redescubrimiento. El material que pongo a consideración de los niños, antes de cualquier cosa, debe ser de altísimo nivel en todos los sentidos", dijo.

"Sé que la atención del niño entre más chiquito, es más corta y por ende debo echar mano de todas las herramientas posibles para mantener su atención, una pausa, un muñeco, algo de música... la sorpresa constante".

Durante el programa Conversaciones con Leonor Quijada, que se trasmite en la página oficial de Facebook de la Sociedad Artística Sinaloense, el actor, dramaturgo y cuentacuentos compartió su experiencia de trabajar con los niños.

En esta charla, Quijada, directora de la SAS, destacó en Mario Iván su sólida trayectoria.

"Ha hecho cine, teatro, televisión, un actor con una trayectoria muy sólida, es músico, un artista muy versátil, comprometido en cada una de sus facetas y una de las más comprometidas es la de trabajar con los niños".

El actor, que el año pasado presentó en Culiacán la obra Vincent, girasoles contra el mundo, dijo que en ningún momento se considera el mejor cuentacuentos de México, porque hay gente trabajando, tal vez no con mucha celebridad o proyección, por reencauzar constantemente la oferta infantil en el rubro escénico, musical o dancístico.

La peor pesadilla de un cuentacuentos, compartió, es que el niño diga 'mamá ya me aburrí, ¿ya se va a acabar?, ¿ya nos vamos?'. Pero si se levanta y le grita 'bravo' de manera espontánea, tiene el mayor regalo de la vida.

Mario Iván recordó que hace 20 años comenzó su trabajo para niños, a partir de la iniciativa de la SEP ¿Quieres que te lo lea otra vez?, que trataba de hacer lecturas y se percató de que tenían una recepción muy positiva en el público infantil.

"Había mucho bullicio y cuando salía al escenario, guardaban silencio, me escuchaban, entonces canalicé mi esfuerzo en mantener ese silencio".

A partir de ese momento empezó a leer a los clásicos, los hermanos Grimm y Hans Christian Andersen, luego a Roald Dahl y Michael Ende, a los nacionales como Francisco Hinojosa, Jaime Alfonso Sandoval, Sabina Berman.

"Y decidí hacer mis propias adaptaciones y escribir mis propios cuentos y dar a luz a esta colección de audio libros que llega a 23 volúmenes, entre ellos una adaptación de Don Quijote de La Mancha, Cuentos de Óscar Wilde, como El ruiseñor y la rosa, El gigante egoísta, El cumpleaños de la infanta", dijo.

"Luego Cuentos sinfónicos, porque he trabajando con orquestas del país y los he propiciado, armando la partitura con obra ya existente, o escritas para el propósito, adaptando la partitura para obras como Pedro y el lobo, El tubo y la tuba, la historia contada en diálogo con la música".

Desde 2007, Martínez funge como embajador de la obra de Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri y por esa distinción ha hecho tres discos y dos espectáculos.

"Ahora con la pandemia me he dado cuenta de la gran utilidad de sembrar en lo unipersonal, porque ahora que no puedo convivir con mis compañeros en escena, echo mano de estos personales, para difundir en los medios digitales y reinventarme con aquello que me apasiona, me mueve el alma, y que verdaderamente siento que estoy sembrando algo".

Y esa pasión que pone en cada uno de sus espectáculos ha tenido su recompensa.

"Las recompensas del trabajo con los niños pueden ser del alma, inolvidables, trascendentes para el espíritu, pero igualmente desastrosas si no cumples con las exigencias y honras su sensibilidad, y no siempre tendrás éxito".

El actor reconoció que es un privilegio propiciar estrategias, en estos tiempos surrealistas que nos han tocado vivir, echar mano de la tecnología a nuestro servicio, con inventiva, creatividad.

"Y la parte medular de mi desempeño ha girado desde hace algunos años alrededor del deseo de brindar, intentar desde mi trinchera, diversidad, dignidad a la oferta infantil a través no solo de propuestas teatrales, sino audio libros, tengo una colección de audio libros con literatura muy diversa", apuntó.

"Ciertamente es un proyecto de vida, no me alcanzaría esta vida y la que sigue para difundir todo lo que quisiera difundir, y me parece imprescindible poner sobre la mesa para los niños y los jóvenes".

Desafortunadamente, lamentó, en nuestro país el adjetivo infantil ha llevado una connotación casi peyorativa, y cuando preguntan sobre lo que alguien está haciendo muchas veces dicen que "no mucho", que "teatrito infantil".

"Debiera ser al revés, lo más depurado, lo más concienzudamente preparado para iniciar a los niños en el camino del descubrimiento del arte", aseguró.

Martínez señaló que no pretende descubrir el hilo negro, pero sí sabe qué caminos no le interesa navegar, como el del oportunismo.

Sobre el curso de verano que impartirá en la SAS, a través de Zoom, adelantó que habrá marionetas, música, cuentos clásicos, europeos y por supuesto Cri-Cri.

"El afán radica en naturalmente antes que cualquier cosa en compartir historias divertidas, y cada día estará dedicado a una temática diversa, habrá música y cuentos para ir analizando y podernos sumergir en formas diversas en contar una historia".

TALLER DE CUENTO EN CUENTO

- Del 27 al 30 de julio, de 10:00 a 11:00 horas (del Pacífico)

- Una inmersión en fábulas, cuentos y adivinanzas que involucrará diversos valores en los participantes, como la empatía, el amor, la confianza y la resiliencia. Habrá marionetas, mitos, leyendas, personajes y canciones de Cri-Cri y Don Quijote de la Mancha.

- Dirigido a niños a partir de 6 años de edad.

- ​Costo: Mil 200 por persona

INFORMES

Para dudas y opciones de pago pueden mandar un mensaje de Whatsapp al número 667 101 5760.