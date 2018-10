Mario Kempes defendiÃ³ a Messi tras declaraciones de Maradona

FUTBOL

Mario Kempes defendió a Messi tras declaraciones de Maradona

'El Pelusa' pidió no 'endiosar' más al delantero del Barcelona

Noroeste / Redacción

Hace días, Diego Armando Maradona habló sobre Lionel Messi, la máxima figura de la Selección de Argentina actualmente, y pidió ya no endiosarlo, entre otras cosas. El ex futbolista, Mario Alberto Kempes, salió a la defensa de la Pulga y le dedicó unas palabras al actual técnico de Dorados.

"Cada vez que Diego abre la boca es un problema porque no respeta y a él siempre se lo respetó en su época de jugador.A él nadie le dijo nada por perder la Final del Mundial 90. El tiempo de Diego ya pasó, tampoco es un ejemplo para decir tantas cosas", dijo Kempes para un programa de ESPN.

Pero ahí no paró la cosa, ya que Mario Alberto aseguró que es mejor que el técnico de Dorados se quede callado porque "Messi no necesita un Mundial para ser el mejor, yo gane un Mundial siendo decisivo y no por eso soy mejor que Leo".

Maradona aseguró que Messi "es un grandísimo jugador, pero no le da para decir tráeme a aquel o a aquel, él prefiere irse a jugar play station antes de hablar. Pero eso sí, en la cancha sí la pide, la sigue, la busca, pero porque quiere hacer felices a los otros".