Mariscos, mÃºsica y mar, sinaloenses disfrutan de Altata en esta Semana Santa

Mariscos, música y mar, sinaloenses disfrutan de Altata en esta Semana Santa

Cientos de personas caminan en familia disfrutando del paisaje del mar y lo que ofrece un lugar como Altata.

Antonio Olazábal

NAVOLATO.- Mariscos, música y mar, cientos de sinaloenses disfrutan de las bonanzas que la Bahía de Altata tiene para sus visitantes en esta Semana santa.

Son las 13:00 horas y a pesar del fuerte sol que se siente en la sindicatura de Navolato, el malecón de Altata luce lleno. Cientos de personas caminan en familia disfrutando del paisaje del mar y lo que ofrece un lugar como Altata.

Hoy habrá un concierto para todos quienes gusten asistir a él, pero la gran mayoría de quienes visitan la tradicional bahía es para disfrutar de sus mariscos, de los cuales muchos dicen, son los mejores de Sinaloa.

“Nada más nos venimos a Altata y ya, pero aquí la pasamos bien, tranquilo, se come muy rico; la verdad a mí es donde más me gusta comer, ni en Culiacán o Mazatlán les dan el sazón que aquí tienen...ahorita me estoy comiendo un aguachile de camarón y pulpo, muy rico todo la verdad”, platicó un visitante.

Pescado zarandeado, ceviche, tostadas, aguachile, ostiones, cocos esos y más son los manjares que ofrece Altata para sus visitantes.

Reconociendo que esta es la época donde más ventas tienen los restauranteros de Altata, mencionaron que ha venido menos gente que en años pasados, si bien, están teniendo buenas ganancias, la afluencia ha venido a menos.

“La verdad nos está yendo bien, para qué le voy a echar mentiras, pero antes a todas horas estaba lleno, ahorita nos sobran tres mesas, qué esperanzas que años atrás en estas fechas se viera eso, a ver si mañana y pasado se compone, pero sí oiga, vemos menos venta”, platicó una vendedora.

Realiza Ayuntamiento de Navolato labores de limpieza

Como parte de una campaña de recolección de basura, en Ayuntamiento de Navolato se encuentra permanentemente realizando labores de limpieza en esta Semana Santa.

Para mantener las playas limpias, a todos los visitantes que acuden a los lugares turísticos de Navolato se les da una bolsa para la basura, esto con la intención de que tengan un lugar donde tirar lo que ya no necesiten.

Eliazar Gutiérrez, Alcalde de Navolato mencionó que buscan que las playas queden limpias después de este periodo vacacional, por lo que llamó a los visitantes a poner la basura en los lugares que el Ayuntamiento asignó para ello.

“Estamos trabajando en la recolección de basura en las playas y aprovechamos para invitar a todos los vacacionistas para que nos apoyen en esta campaña de limpieza porque queremos mantener las playas libres de contaminación, incluso estamos en proceso de lograr la certificación de Las Águilas”, señaló.