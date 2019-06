Marisela BeltrÃ¡n busca un lugar en el Regional Mexicano

Marisela Beltrán busca un lugar en el Regional Mexicano

La cantante mazatleca estuvo en la actual edición del reality show ‘La Voz México’, de TV Azteca, donde formó parte del equipo de Lupillo Rivera

Fernando Espinoza

Tras hacer audiciones para tres diferentes ediciones de La Voz México, Marisela Beltrán consiguió un lugar en la primera edición hecha por TV Azteca, donde con una interpretación de Paloma negra se ganó un lugar en el equipo de Lupillo Rivera, ahora, no quiere dejar pasar la oportunidad para buscar un lugar dentro del regional mexicano.

La voz y el talento sobre el escenario la hicieron llegar hasta los knockouts, donde interpretó el tema Te dirán, que fuera un éxito de Banda La Adictiva, sin embargo, su interpretación no fue suficiente para seguir en la competencia.

No obstante, Marisela no quiere dejar pasar ni un solo día sin hacer algo por alcanzar su sueño y ya está trabajando para subir covers a las redes sociales, mientras trabaja en el que será su primer material inédito.

“Ya estoy subiendo covers a las plataformas, ya grabé el tema No llega el olvido, un tema de Espinoza Paz, que también había grabado Jenny Rivera, quiero aprovechar que tengo a un público cautivo, porque me han estado mandado mensajes de diferentes partes de la República, incluso de Estados Unidos, de Cuba y de otros países diciéndome que les encantó mi presentación”, compartió en entrevista con Noroeste.

Marisela Beltrán está trabajando para comenzar a compartir con sus seguidores covers de canciones exitosas y busca contactarse con compositores como Espinoza Paz u Horacio Palencia para grabar temas inéditos de ellos y así, con su respaldo, el próximo año lanzar su primer material discográfico en forma.

“Fue muy impresionante estar en La Voz México porque tengo ya muchos años queriendo estar en un reality show, pero hasta ahorita me dieron la oportunidad y es que siento que los castings anteriores no iba tan segura, no tenía la proyección tan firme en mi cabeza, de cómo proyectar, de demostrar mi esencia como artista, además llevé un concepto, en cuanto a vestuario y género”.

La cantante compartió que en octubre hará una presentación en Mazatlán, en la que además de canciones del regional mexicano hará un show de imitación, pues se dedica también a hacer espectáculos de imitación en los que saca su mejor versión de Jenny Rivera, Paquita la del Barrio, Lupita D´Alessio y Alejandra Guzmán.

¿QUIÉN ES MARISELA BELTRÁN?

La joven radicada desde hace cinco años en la Ciudad de México, tiene 31 años de edad, nacida el 20 de septiembre en Mazatlán, busca dejar en alto el nombre de Sinaloa en la música.

