Marisela se encuentra varada en cama del Hospital General de CuliacÃ¡n

HOSPITAL

Marisela se encuentra varada en cama del Hospital General de Culiacán

El martes fue dada de alta, sin embargo, no ha podido dejar el nosocomio porque requiere un concentrador de oxígeno que supera los 14 mil pesos

Claudia Beltrán

La falta de un concentrador de oxígeno impide a la señora Marisela Guerrero Casarruvias irse a su casa de la colonia Ampliación Bicentenario.

El martes de la semana pasada autoridades médicas del Hospital General de Culiacán dieron de alta a la señora, sin embargo, desde ese día se encuentra varada ahí, sin poder irse.

A un costado del Basurón Municipal de Culiacán en un cuartito de lámina vive Guerrero Casarruvias, uno de los rostros en Sinalo de la extrema pobreza.

Su cuerpo es rígido, dedos de las manos chuecos, como si fueran de hule se doblaron, en cama. Además de la movilidad, perdió su vista, pero habla y escucha a la perfección.

El pasado 30 de septiembre, Verónica, nieta de la señora Marisela, llamó a Noroeste pidiendo auxilio médico para su abuela, ya que tenía dificultades para respirar y su vida peligraba.

La organización civil Ángeles Nocturnos Culiacán encabezada por Jorge Peralta González y Rosa Elena Millán Bueno, directora del Seguro Popular en Sinaloa la atendieron.

En una ambulancia de la Cruz Roja Guerrero Casarruvias fue llevada al Hospital General donde fue atendida por Seguro Popular.

Sin embargo, durante su internamiento, personal médico requirió a Verónica medicamentos, que no cubre el Seguro Popular; algunos se compraban, otros no, porque no hay dinero.

Verónica, nieta de Marisela, menciona que el concentrador de oxígeno supera los 14 mil pesos, dinero que nunca podría conseguir.

Recoger basura en el Basurón Municipal es el trabajo de Verónica, ganando a la semana entre 500 y 600 pesos, dinero insuficiente para sacar adelante también a sus dos niños.

Verónica comentó que fue a las oficinas del DIF estatal pidiendo la ayuden a conseguir ese concentrador de oxígeno, pero la respuesta que tuvo, es que después la llamarían.

Marisela quiere irse a casa, incluso, se quitó las mangueritas para demostrar que no las necesitaba, pero media hora después empezó a agitarse.

Verónica siente el mundo encima, ya que no sabe cómo conseguir ese concentrador que deberá estar conectado a la luz siempre.

En febrero pasado, Noroeste publicó el caso de Marisela, y muchos lectores se solidarizaron con ella, enviándole artículos que necesitaba, así como despensas.

Una lectora de Noroeste desde ese entonces ha estado enviando a Marisela una completa despensa, que Verónica recoge y se lleva a su casa.

Un médico explicó que un concentrador es un generador de oxígeno por un método de separación del agua. Se separa una molécula de oxígeno y se canaliza vía nasal. Sustituye al tanque de oxígeno.