Marisol Moreno, al ring tras el sueÃ±o de dos corazones

Marisol Moreno, al ring tras el sueño de dos corazones

La pugilista se medirá este viernes a la obregonense Rocío Urquijo en el CUM

Noroeste / Redacción

Marisol Moreno pelea también en honor a su hermano, a quien le detectaron una enfermedad del corazón y ya no pudo seguir boxeando.

MAZATLÁN._ Teniendo apenas 10 meses en el boxeo profesional, la púgil Marisol Moreno ya ha disputado tres peleas, todas ganadas por decisión.

Con estos números en su haber, llegará el próximo viernes 5 de abril al CUM Mazatlán para enfrentar a Rocío Urquijo procedente de Obregón, Sonora.

“La gente se va a ir con un buen sabor de boca, la pelea les va a gustar, estoy segura que la gente se va a quedar contenta y sin menospreciar a mi rival, estoy segura que voy a ganar porque no creo que ella entrene como yo para ganar”, dijo Moreno.

Cuando Marisol sube al cuadrilátero no lo hace sola, le acompañan la seguridad de sentirse campeona y el compromiso de pelear por su causa y la de alguien muy especial, una combinación de motivos muy explosivos.

“Me tomo el boxeo en serio porque a mi hermano le detectaron una enfermedad en el corazón y ya no pudo pelear más siendo boxeador, yo seguí adelante por él y por mí, mi sueño es conquistar un campeonato mundial por ambos y estoy segura que lo voy a lograr, no hay nada que me impida lograrlo”, enfatizó la joven mazatleca.

Marisol ha encarado y superado todos los sacrificios que la disciplina deportiva impone en el camino hacia el éxito, dejó la comodidad de la casa materna y se mudó a Los Mochis en busca de la profesionalización, acaba de terminar sus estudios universitarios para titularse como licenciada en Educación Física y Ciencias del Deporte, trabaja medio día gracias a un patrocinador que entiende el oficio y le da tiempo para entrenar sin descanso.

No tiene pareja sentimental, pero resalta la compañía de su mejor y fiel amigo, un perro rescatado de la calle y es que “al box hay que darle todo para ser alguien de lo contrario, no lo logras”.