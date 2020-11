Marjorie de Sousa lanza canción navideña con su hijo Matías

La actriz sorprendió a todos al lanzar una canción navideña junto a Matías, su hijo de 3 años

Marjorie de Sousa desde hace un tiempo estuvo rodeada de la polémica después de haber estado involucrada en una disputa legal con su ex pareja, Julián Gil, por la patria potestad de su hijo Matías. Ahora que la actriz ganó este problema legal, Marjorie de Sousa sorprendió al lanzar una tierna canción navideña al lado de su hijo de 3 años.

En una entrevista para el programa Hoy, Marjorie de Sousa contó cómo fue que surgió el tierno dueto entre ella y su hijo Matías de tres años. Además, recordó su participación en el programa Quién es la máscara, publicó milenio.com.

“Vamos a cerrar el año con algo bonito, con algo lleno de alegría y que sea proyectado a los niños porque con el tema de Banana en Quién es la máscara no sabes la cantidad de mamás y papás que me dijeron que sus hijos son mis fans”, dijo.

La actriz contó que su hijo la sorprendió al cantar esta canción navideña en el estudio de grabación por lo que decidieron que el pequeño participara en el tema.

“Ahí me veías ensayando la canción en la regadera, en el coche, en el cuarto y la pulguita escuchando, no decía nada. De pronto le digo que me acompañe a grabar al estudio y cuál es mi sorpresa que él empieza a cantar la canción (…), se mete conmigo al estudio y empieza a cantar la canción”, recordó Marjorie de Sousa.

La actriz mencionó que está decidida a apoyar a su hijo si es que en un futuro se quiere dedicar a ser cantante.

Incluso contó que el pequeño Matías le ha enseñado mucho.

“Creo que es un regalo de vida para él y que en un futuro con sus hijos cuando estén grandes lo escuchen. Si él decide ser artista o lo que decida ser yo voy a estar con él, como lo hicieron mis papás conmigo. Es el amor de mi vida, me ha enseñado tanto y me ha centrado tanto, y me ha enseñado que la vida tiene otro sentido, que las cosas tienen otro significado”, añadió.