Marlins Park serÃ¡ utilizado para entregas de comida

MIAMI._ Con el fin de ayudar a personas necesitadas en su comunidad, los Marlins y la Fundación Miami Marlins repartirán alimentos semanalmente como parte de una asociación con Farm Share.

Las entregas de comida se llevarán a cabo cada miércoles, en el Humana Lot en el lado este del Marlins Park y continuarán durante el mes de mayo.

Aproximadamente 500 familias recibirán comida fresca o productos imperecederos.

Además, la Fundación Miami Marlins ha unido fuerzas con Performance Kitchen para brindarles apoyo a familias necesitadas en Allapattah, Liberty City, la Pequeña Habana y Overtown. Mediante el Home Plate Meals Relief Fund, mil 700 cupones de comida serán repartidos a niños, personas mayores y familias que trabajan.

Mediante el Home Plate Meals Relief Fund, la Fundación de los Miami Marlins también repartió comidas en Liberty City para familias locales en conjunto con Farm Share y Ark of the City. La organización sorprendió a algunas personas mayores al cubrir el costo de sus mandados en algunos supermercados Sedano en la Pequeña Habana y Hialeah.

Today we made a #marlinsimpact by partnering with @FarmShareFL and Ark of the City to coordinate a ‘Home Plate Meals’ drive- thru food distribution, which helped feed over 500 families in Liberty City to honor Jackie Robinson Day.#Jackie42 pic.twitter.com/hvBWqfxvd5