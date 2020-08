Marsol Quiñónez ratifica irregularidades detectadas por el Observatorio Ciudadano en Cultura Mazatlán

Por no firmar esos contratos, dice, surgieron los conflictos con su sucesor, José Ángel Tostado Quevedo

Héctor Guardado

La ex directora del Instituto de Cultura de Mazatlán, Marsol Quiñónez, confirmó las irregularidades que expuso el Observatorio Ciudadano de Mazatlán sobre los contratos que signó esta paramunicipal con el Ballet Clásico de Sinaloa AC, en los tiempos en que los representantes también fungían como funcionarios del actual gobierno municipal.

Manifestó que en el tiempo en que estuvo al frente de Cultura, de mayo a agosto de 2019, le tocó revisar dichas irregularidades que los ponen (contratos) fuera de la ley.

Afirmó que en la demanda que tiene interpuesta contra la administración del Ayuntamiento aparece esta situación en uno de los apartados.

El Observatorio Ciudadano de Mazatlán presentó una denuncia administrativa ante la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa en contra del Instituto de Cultura, Arte y Turismo de Mazatlán, por presuntas irregularidades en la celebración de cinco contratos con el Ballet Clásico de Sinaloa A.C.

Las irregularidades están centradas en que la asociación civil que administra el Ballet Clásico de Sinaloa, estaba integrada, en el momento en el que se dieron la mayor parte de los contratos, por personas que eran funcionarios públicos.

En total se asignaron cinco contratos con el Ballet Clásico de Sinaloa A.C., por un monto total de 2 millones 348 mil 381, por asignación directa y sin presentar otras cotizaciones y opciones, con el argumento de que era el único ballet en la zona.

La ex directora del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán dijo que se negó a firmar esos contratos porque, desde el primer momento, se dio cuenta que estaban fuera de la ley.

“Cuando ingresé como directora del Instituto de Cultura y me llevaron a firmar los papeles de los contratos de Ballet Clásico de Sinaloa, José Ángel Tostado me dijo que era un acuerdo que estaba formalizado, que había un respaldo para pagarle al ballet, cuando le pedí que me mostrara los respaldos, nunca me los mostró y cuando consulté con un asesor me dijo que estaban mal, me negué a firmar”, compartió.

“Solicite el acta constitutiva del ballet y me di cuenta que varios de los miembros de la Asociación civil que administra el Ballet Clásico de Sinaloa A. C. eran funcionarios públicos, eso no se puede hacer porque hay conflicto de intereses y eso marca que está fuera del marco de la ley”.

Con la negativa a firmar los contratos iniciaron las diferencias que tuvo con José Ángel Tostado, y que al denunciarlas con el Alcalde y no encontrar una actitud de corregir las irregularidades en el Instituto, decidió renunciar.

“No le quise firmar los contratos, ese fue el motivo de las primeras fricciones que tuve con José Ángel Tostado. Yo no digo que el ballet no trabaje, se presentaba varias veces en diferentes eventos, pero para contratarlo se tuvo que licitar, exponer otros proveedores, y que no participaran funcionarios públicos en el contrato”, dijo.

“Ese dinero es para pagar los honorarios de los bailarines del Ballet Clásico de Sinaloa y el de sus maestros, Zoila Fernández y Guillermo Carrillo, ellos querían que los bailarines fueran empleados del Instituto, pero había varias cosas irregulares, esos recursos se adjudicaron directamente y eso está fuera del marco de la ley, porque algunos de los miembros de la asociación civil que administra al Ballet Clásico de Sinaloa, son funcionarios públicos y eso crea un conflicto de intereses”.

Antes de renunciar a la Dirección del Instituto de Cultura Marsol Quiñónez le sugirió a Zoila Fernández, directora artística del Instituto de Cultura, que ella podía restituirle su puesto de coordinadora del área de ballet para que no tuviera problemas con una administración que no hacía las cosas de acuerdo a la ley.

Sin embargo, ella decidió continuar con su puesto, mismo que detenta hasta el día de hoy, dijo.

Noroeste intentó localizar a José Ángel Tostado, director del Instituto de Cultura de Mazatlán, y a Zoila Fernández, directora artística del Instituto de Cultura de Mazatlán, para conocer sus versiones, pero no respondieron a las llamadas.