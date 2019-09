Marsol QuiÃ±Ã³nez se fue de Cultura MazatlÃ¡n por denunciar irregularidades; Alcalde dice no encontrar otro perfil

Marsol Quiñónez se fue de Cultura Mazatlán por denunciar irregularidades; Alcalde dice no encontrar otro perfil

El Presidente Luis Guillermo Benítez Torres aclaró que los señalamientos al director de Finanzas no se comprobaron.

Netzahualcóyotl Ceballos

Marsol Quiñónez, ex directora del Instituto de Cultura y Arte de Mazatlán.

MAZATLÁN._ Marsol Quiñónez Castro, la joven que hasta hace una semana era directora de Cultura, renunció a su cargo tras denunciar irregularidades en el manejo de las finanzas públicas de esta dependencia.

Así lo dio a conocer el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien aclaró que los malos manejos no se comprobaron.

“El mismo día que recibí la denuncia le giré una carta al director de Finanzas (José Ángel Tostado Quevedo), que respondiera esas acusaciones. Ya me respondió, me probó que no era cierto; tenemos confianza en él como teníamos confianza en quien estaba al frente”, declaró este jueves.

