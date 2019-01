Martin Scorsese dirigirÃ¡ un documental sobre Bob Dylan para Netflix

Martin Scorsese dirigirá un documental sobre Bob Dylan para Netflix

El reconocido cineasta hará honores al nombre del gran músico

Noroeste / Redacción

LOS ÁNGELES._ A lo largo de los últimos años, han circulado rumores entre los fans de Bob Dylan de que se estaba preparando un documental sobre su legendaria gira "Rolling Thunder Revue" de 1975-76, repleta de estrellas, y de vez en cuando se escuchaba entre susurros un nombre: Martin Scorsese

El sitio especializado Variety ha confirmado en exclusiva que Netflix planea estrenar la película en 2019, con el nombre del director en el título: "Rolling Thunder Revue: Una historia de Bob Dylan de Martin Scorsese".

Se dice que este proyecto no es tan sencillo como la anterior película de Scorsese sobre el popular músico de 77 años autor de "Like a Rolling Stone", "No Direction Home: Bob Dylan", de 2005, que se centró en el crucial período "eléctrico" de Dylan de 1965-1966, difundió elintra.com.ar.

"Hay una razón por la que la palabra 'historia' aparece en el título", dijo una fuente, insinuando que el director puede estar jugando con la forma más en esta película en particular.

Tras una investigación más detallada, Netflix proporcionó a Variety una descripción en miniatura de la película que aumenta la tentadora antesala. "'Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story de Martin Scorsese' captura el espíritu turbulento de Estados Unidos en 1975 y la música alegre que Dylan interpretó durante el otoño de ese año. Parte documental, parte película de concierto, parte sueño de fiebre, 'Rolling Thunder' es una experiencia única, del maestro Martin Scorsese".

No se ha fijado ninguna fecha de liberación. Cuando Variety preguntó sobre un rumor de que la película podría aparecer ya en primavera, una fuente respondió diciendo que incluso el anuncio de una fecha de estreno sigue estando a "meses de distancia".

Otro de los grandes detalles que Netflix confirmó para el filme es que el mismísimo Bob Dylan fue entrevistado durante la producción, algo extraño ya que el cantante pocas veces concede entrevistas.