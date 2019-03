Marvel busca un actor abiertamente gay para la cinta Los Eternos en pro de una mayor inclusiÃ³n

CINE

Marvel busca un actor abiertamente gay para la cinta Los Eternos en pro de una mayor inclusión

Noroeste / Redacción

MADRID._ No se conocen demasiados detalles acerca de Los Eternos, una de las futuras películas de Marvel que, presuntamente, formarán parte de la Fase 4 de su Universo Cinematográfico. Todavía no hay actores confirmados para el filme que estará dirigido por Chloé Zhao (The Rider), pero sí se ha filtrado la descripción de uno de los personajes protagonistas. Y uno de los requisitos es que se trate de un actor "que sea abiertamente gay".

Marvel busca, según adelanta la web That Hasgtag Show, un actor que tenga ente 30 y 49 años, que físicamente "parezca un superhéroe" y sea abiertamente homosexual para uno de los papeles protagonistas.

Esta última característica es algo que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, quería incluir sí o sí en los futuros personajes de la Casa de las Ideas. Los tiempos cambian y el Universo Cinematográfico Marvel busca reflejar una mayor diversidad e inclusión entre los héroes de su universo cinematográfico.

Sobre el filme de Chloé Zhao, y con guión de Matthew y Ryan Firpo, no se conocen más detalles. Los rumores que recoge That Hasgtag Show muestran el interés de la cineasta de origen chino por Cameron Britton (The Umbrella Academy) y Tomasz Kot (Cold War). Alguno de ellos interpretaría a Sersi, Ikaris o Piper.

Los Celestiales son la raza que usó por primera vez las Gemas del Infinito y crearon tres líneas evolutivas: los Eternos, los Desviantes y los Humanos.

Sobre los Eternos se crearon historias de gloria y toda una mitología; sobre los Desviantes, circularon historias mucho más retorcidas y monstruosas. Thanos, sin ir más lejos, es un Eterno a pesar del uso que hace de las Gemas del Infinito en Infinity War. De hecho, también se especula con que el filme de Los Eternos podría ahondar en las raíces del titán loco.

Según las últimas informaciones, aunque no hay nada confirmado, Los Eternos no empezará su rodaje hasta septiembre de 2019 en Reino Unido, y el objetivo es estrenarla en 2020, un año después de culminar la Fase 3 del Universo Cinematográfico Marvel con los lanzamientos de Capitana Marvel, que llegará a los cines este viernes 8 de marzo, y Avengers: Endgame que verá la luz a finales de abril.