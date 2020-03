Â¿Marvel pospondrÃ¡ el estreno de Black Widow o el filme llegarÃ¡ antes a Disney+ debido al brote de Covid-19?

¿Marvel pospondrá el estreno de Black Widow o el filme llegará antes a Disney+ debido al brote de Covid-19?

Por la pandemia de coronavirus, podría ser que el estreno de Black Widow sufra un retraso, lo cual afectaría directamente la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, por lo que para Disney el streaming sería la solución más factible

17/03/2020 | 09:27 AM

MADRID._ Ante la pandemia de coronavirus, medio mundo está paralizado, confinado para evitar la propagación del Covid-19. Disney ha retrasado gran parte de sus estrenos programados para marzo y abril, como The New Mutants o Mulan, pero aún no se ha pronunciado sobre Black Widow, la nueva película de Marvel Studios que tiene previsto su estreno a partir de finales de abril.

¿Llegará la cinta protagonizada por Scarlett Johansson a los cines o irá directa al streaming de Disney+?

La sociedad se enfrenta a una situación que no había vivido jamás en los tiempos modernos. Los gobiernos recomiendan no salir de las casas y la mayoría de establecimientos están cerrados. Eso por supuesto incluye los cines. Y las productoras están buscando la mejor forma de que sus próximos estrenos lleguen al público. En ese espectro, el streaming puede ser la solución más factible.

En una medida sin precedentes, estudios como Universal han anunciado que sus recientes estrenos como The Hunt o El hombre invisible se lanzarán en formato digital tan sólo semanas después del estreno. Y Disney, que también adelantó la llegada al mercado digital de la última entrega de Star Wars y el estreno en Disney+ de la secuela de Frozen, está a punto de hacer una importante expansión cuando su servicio de streaming llegue el 24 de marzo a grandes mercados como Francia, Alemania, España o Reino Unido.

El retraso del filme protagonizado por Scarlett Johansson atrasaría las demás producciones en cadena de Marvel.

Entrando en el terreno de la especulación, Disney ahora mismo tiene dos vías de actuación. Por un lado, Black Widow podría ser el último gran impulso que la compañía necesita para que el público de los países europeos contrate masivamente el servicio de streaming, ya que millones de fans en todo el globo querrían ver el próximo estreno del Universo Marvel.

Pero, por otro lado, la película de Scarlett Johansson sin duda va a ser un gran taquillazo en las salas de cine, lo que también generaría mucho dinero. Este mismo fin de semana, Disney agregó a su catálogo digital Frozen 2 tres meses antes de lo previsto, y Star Wars: El ascenso de Skywalker llegó tres días antes de lo previsto al servicio de alquiler. No sería descabellado pensar en un estreno digital de pago dentro de la plataforma, independientemente de si la película llega o no a las salas de cine.

Por el momento, la fecha de estreno de Black Widow no se ha movido de la pizarra de Disney, pero lo más probable es que antes o después sufra un retraso en su fecha de estreno. Aunque no hay que olvidar que la película protagonizada por Scarlett Johansson forma parte de algo mucho mayor: el Universo Marvel que está perfectamente interconectado y calculado al milímetro, así que el aplazamiento de Black Widow afectaría al resto de películas anunciadas en la Fase 4 y ahora también a las series Marvel de Disney+.

Está previsto que este año lleguen a la plataforma de streaming The Falcon and The Winter Soldier, que se estrenará en agosto, y Wandavision, que tiene fijado su estreno para diciembre de este año. Antes, en octubre de este año, está previsto el lanzamiento en cines de Los Eternos. Seguramente, Disney esté planteándose muy seriamente el retraso de Black Widow, pero antes de hacerlo debe ajustar el resto de estrenos de la Fase 4.

Por supuesto también hay que tener en cuenta que cada país y cada mercado son un mundo, y lo que se estrene en Estados Unidos puede quizás no se estrene en Europa o lo haga, como medida de excepción, en formato digital.