Marvel quiere a Dwayne Johnson para una de sus cintas

Incluso, están dispuestos a crear un superhéroe solo para él

Sinembargo.MX

MADRID.– Desde que dio su salto al cine con La Momia 2, Dwayne Johnson se ha convertido en uno de los actores más cotizados de Hollywood. Y parece que Marvel Studios ha puesto sus ojos en el actor para engrose la ya muy nutrida lista de estrellas de su universo cinematográfico interpretando a un personaje creado específicamente para él, de acuerdo con Europa Press.

Aunque Johnson ha participado en grandes franquicias como Fast & Furious o Jumanji, por el momento su filmografía no incluye ninguna cinta de superhéroes. Aunque eso pronto cambiará gracias a su papel como Black Adam para DC, y a la adaptación de Netflix de la novela gráfica Ball and Chain, que protagonizará junto a Emily Blunt.

El imponente actor ha sido vinculado desde hace tiempo a varios personajes del Universo Marvel, aunque por el momento los caminos del estudio y The Rock no se han cruzado.

Pero los rumores apuntan a que Kevin Feige quiere que Johnson forme parte del elenco marvelita, y podría hacerlo gracias a un personaje completamente original, un nuevo superhéroe que no ha aparecido en los cómics.

Según informa We Got This Covered, que ya adelantaron el regreso de Han a la franquicia Fast & Furious y la aparición de la armadura dorada de Diana en Wonder Woman 1984, en Marvel están ansiosos porque The Rock se una a sus superhéroes.

Y en caso de no encontrar el personaje adecuado, desarrollarían uno desde cero, un héroe ideado específicamente pensando en el actor.

Esto podría traer un poco de polémica entre los fans, ya que por un lado Johnson actualmente esta en la filas de DC como Black Adam, el enemigo de Shazam en el DCEU.

Y por otro, habiendo tantos buenos personajes en los cómics, hacer uno exclusivo para el actor podría generar rechazo entre el fandom más purista.