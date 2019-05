Marvel revela en un spot para Tv la apariencia real de Thor y sus nuevas armas en Endgame

MADRID (SinEmbargo)._ Antes, durante y después del estreno de Endgame, Marvel ha publicado una batería de piezas promocionales para televisión con imágenes sin spoilers relevantes. Aunque no se destripen las escenas importantes de Avengers: Endgame, en una de ellas sí que se desvela el nuevo aspecto y las armas que usará Thor en esta última gran contienda para revertir el chasquido de Thanos.

El superhéroe interpretado por Chris Hemsworth es una de las grandes sorpresas del estreno de Endgame.

Transcurridos cinco años desde que el rey de Asgard decapitase a un moribundo Thanos, cada vengador superviviente rehace la vida como mejor puede... Excepto Thor.

Cuando Hulk y Rockett van a buscarle a Nuevo Asgard, Valkiria les advierte que “ya no es el mismo”. El imponente Dios del Trueno no es ni la sombra de lo que fue, con un aspecto deplorable, ebrio y que recuerda claramente al de El Nota, el personaje de Jeff Bridges en El Gran Lebowski.

Con la nueva misión, Thor no sólo porta el Stormbreaker, fabricado en Infinity War. En uno de los viajes al pasado, antes de volver al presente con Rockett y la Gema de la Realidad, comprueba que sigue siendo digno de blandir su antiguo martillo, Mjolnir. Este pequeño spoiler se aprecia con claridad en este corte promocional publicado por Marvel, dando pistas del poder que atesorará el Dios del Trueno con ambas armas.

Marvel Studios’ #AvengersEndgame is shattering box office records around the world. Get tickets to see the film in theaters now: https://t.co/i4uYNoZI3j pic.twitter.com/vFOf0qdxN6