Mary Harper Peraza

Mary Harper; Sus pasos son con causa

Desde hace 18 años practica atletismo y se siente orgullosa de apoyar a quienes más lo necesitan, a través de sus kilómetros recorridos

Cynthia Laveaga

Culiacán._ Entre sus múltiples actividades, desde hace 18 años, Mary Harper se ha dedicado al atletismo, pero no solo por llegar cada vez más lejos u obtener un premio, sino por la satisfacción de ayudar a quienes más lo necesitan, a través de sus kilómetros recorridos, y por el sentimiento de libertad que le brinda ese deporte.

“Tengo como 18 años corriendo, participando en maratones, medios maratones, triatlones; a mí me gusta correr porque siento una sensación de libertad, recuperé el sentido de apreciación de los atardeceres, ver a los niños que están comiendo los algodones en el Parque Las Riberas, el río. Yo soy corredora con causa y mis pasos y mis kilómetros cuestan, yo siempre voy a apoyar, generalmente los maratones internacionales, en los que he participado también son con causa, en beneficio de diferentes fundaciones”, compartió.

Mujer multifuncional

Sumado a su pasión por correr, Mary también es cirujano dentista, se dedica al comercio y al hogar que formó con Gilberto Sarabia Mendoza, donde comparten su amor con sus hijos, Priscilla y Gilberto Sarabia Harper, quienes la apoyan en todos los aspectos para que haga lo que más le gusta.

"Estoy muy agradecida con mis hijos y mi esposo. Me ayuda mucho, quizá que mi esposo es doctor, por ejemplo en eso de no desvelarnos tanto, me apoya porque él también trabaja muy temprano, salimos un ratito y a él le parece bien. Mis hijos están involucrados mucho porque yo tengo mucho tiempo trabajando en el Pediátrico en tanatología y cuidados paliativos y ellos me ayudan", expresó.

Sus logros en el atletismo

Harper Peraza inició en esta disciplina por la invitación de una amiga de participar corriendo un maratón completo en San Diego, propuesta que aceptó, a pesar de nunca antes haber corrido, y lo logró terminar en 5 horas; sin embargo, después supo que la manera correcta no era iniciar con un maratón completo.

"Inicié corriendo mal, inicié corriendo un maratón completo y no se debe iniciar así. Ya cuando llegué aquí me di cuenta que quería hacerlo bien y hablé con una persona para que me hiciera un programa para prepararme para maratones y me hice chequeos. Después de ahí no he parado de correr", recordó.

Para poder destacar y seguir participando en distintas carreras ha tenido que hacer varios sacrificios, como cuidar su alimentación, no salir tanto a fiestas, cuidar su salud y despertarse a las 4:00 horas para salir a hacer su rutina diaria y cargarse de energía.

“Me he formado metas que he tenido que trabajar en ellas, eso implica sacrificio, pero cuando algo te gusta lo vale. La mayor satisfacción que he sentido es darme cuenta de que todos podemos lograr lo que nos proponemos, te das cuenta que los límites están en la cabeza, Dios nos hizo a todos con dones. He tenido problemas respiratorios serios, pero aún así he participado, aunque sea en la de 10 kilómetros, dijo”.

San Francisco, Chicago y París son solo algunos de los lugares en los que ha participado; además, en México corre en todos los maratones y entre sus metas para el 2019 está el de Oaxaca. Ella elige los maratones que quiere correr y en base a ello se enfoca para hacer su programa y trabajar en él.

Maratón Internacional de Culiacán

En cuanto al Maratón Internacional de Culiacán invita a todas las familias a participar, sobre todo por la causa que defiende, que es la de recaudar fondos para poder ayudar a los niños y jóvenes de Ganac, que padecen cáncer. En esta ocasión ella participará en los 21 kilómetros.

“El Maratón de Culiacán me gusta porque es muy emotivo, los chicos vienen y participan en la publicidad como superhéroes y es maravilloso. Me gustaría que todos los culichis participen porque esto es con causa, a mí me llena mucho de satisfacción, yo corro, pero no me interesa el tiempo, me gusta porque lo disfruto más cuando veo que se logra un objetivo”.

"A mí me gustaría mucho que todos participaran, sean atletas o no, porque pueden participar apoyando aunque sea con 5 kilómetros. Como familia, puedes ponerle el ejemplo a tus hijos, te sensibiliza mucho ver a los niños ahí y esto te aporta mucho a tu vida personal, si te aporta mucho como adulto, a un niño muchísimo más, dando un ejemplo sobre todo de fortaleza, porque son personas que están pasando situaciones muy difíciles y con mucha fortaleza", invitó.

LABOR ALTRUISTA

Mary Harper realiza visitas al Hospital General de Culiacán y al Hospital Pediátrico de Sinaloa, donde hace función de sus conocimientos en tanatología y cuidados paliativos. Apoya a Ganac, en cuanto a las carreras, en venta de boletos, conseguir quimios y todo lo que está a su alcance.

MARATÓN

En el 2019 se llevará a cabo la trigésima edición del Maratón Internacional de Culiacán, del 18 al 20 de enero, en las categorías de 5, 10, 21 y 42 kilómetros. Durante esos tres días se llevará a cabo la Expo Deportiva del Maratón, conformada por área de apoyo local, conferencias y paneles, eventos culturales y puntos de venta.

PREMIOS

Se entregarán 1 millón de pesos en premios y se sortearán 2 autos último modelo.

MÁS INFORMACIÓN

Para más información, favor de ingresar a: www.maratonculiacan.org