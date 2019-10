Marychuy tiene dos hijos que sufren convulsiones, y el dinero no le alcanza para comprarles medicamentos, en MazatlÃ¡n

Marychuy tiene dos hijos que sufren convulsiones, y el dinero no le alcanza para comprarles medicamentos, en Mazatlán

Belizario Reyes

Un llamado a la ciudadanía para que la apoye para brindarle atención médica a su hija e hijo con capacidades especiales que sufren convulsiones, pidió María de Jesús Fred Arámburo, vecina de la Colonia Felicidad.

Ante este diario manifestó que es madre soltera.

Sus hijos son Estrella Guadalupe y Jesús Alejandro, de 19 y 21 años, a quienes lleva a atención médica al Hospital General, donde les estuvieron cambiando el medicamento, y con lo que ella gana no le alcanza para comprar lo que ocupan de medicamento por fuera.

"Lo que yo gano no me alcanza, trabajo y trabajo y no me alcanza, son estudios, son medicamentos, anoche se me puso mal y lo llevé, le compré medicamentos otra vez y no me alcanza lo que yo gano", añadió Fred Arámburo.

Expresó que lleva a sus hijos al Hospital General, pero no hay el medicamento que ellos ocupan.

"Estuvieron cambiando, como quién dice adivinando a él qué medicamento le hacía, en un mes le cambiaron como ocho medicamentos en el Hospital General, ése es el descontrol que trae ahorita de que me lo descontrolaron", continuó.

Dio a conocer que ayer acudió al DIF municipal para solicitar apoyo y sí le brindaron ayuda, pero no hubo todos los medicamentos que necesitan y ella les tuvo que comprar algunos de ellos, como lo hace semana tras semana.

La señora precisó que a sus hijos les recetan Oxcaromacepina, Fenitoina, entre otros.

Ante su difícil situación económica reiteró el llamado a la población que desee ayudar a sus hijos, que puede acudir a la calle Gladiola 11607, en la Colonia Felicidad, en este puerto, o marcarle al teléfono celular 6692496666.

"Que nos ayuden, que me apoyen con mis hijos con lo que puedan, con lo que salga de su corazón, voy a estar muy agradecida con lo que le puedan ayudar para mis hijos", reiteró la señora Fred Arámburo.