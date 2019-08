MÃ¡s de 22 mil casas abandonadas por constructoras, abonan al problema de vivienda en MazatlÃ¡n

Más de 22 mil casas abandonadas por constructoras, abonan al problema de vivienda en Mazatlán

Alista MASS Foro de Vivienda para plantear iniciativa de ley que ayude a destrabar la regularización de la tenencia de la tierra, un rezago que afecta a 43% de las colonias populares del puerto

Sibely Cañedo

25/08/2019 | 12:46 AM

Mientras el Mazatlán turístico consolida su auge inmobiliario, el otro Mazatlán vive en la incertidumbre legal y con permanente riesgo de desalojo.

Más de 22 mil casas invadidas o vandalizadas han quedado a la deriva, por problemas legales entre bancos, constructoras o terratenientes. Sin contar que, según datos del propio gobierno municipal, más del 40 por ciento de las viviendas en asentamientos del puerto siguen sin regularizar la tenencia de la tierra, después de haber iniciado como invasiones y a pesar de que en algunos casos ha transcurrido más de medio siglo. Así, son miles de personas que viven en esta situación.

Es por esto que el Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS) convoca al Segundo Foro de Vivienda y Tenencia de la Tierra el próximo 22 de septiembre a todos los líderes, comités o mesas directivas de colonias, invasiones o fraccionamientos, así como a dueños de terrenos, ejidatarios, representantes de inmobiliarias, abogados, para analizar la problemática y buscar alternativas de solución.

Se espera que a este llamado se sume el Congreso del Estado, el Senado de la República, el gobierno municipal y el gobierno federal, ya que uno de los objetivos es proponer una iniciativa de ley que garantice el derecho a la vivienda de la población, en especial de aquellos posesionarios que tienen diez, veinte y hasta más de cincuenta años habitando en una colonia sin poder regularizar la propiedad.

“Esa posesión hay que regularizarla, pero bajo un mecanismo que dé certeza legal a los vecinos, y para eso solamente el Congreso del Estado puede dictar alguna propuesta a favor de esta gente, que actualmente vive en riesgo de ser víctimas de fraudes por quienes muchas veces se presentan como propietarios sin serlo”, advirtió Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, dirigente del MASS, una organización que aglutina varias causas populares.

El anuncio del Foro se dio en asamblea del movimiento, en la que participaron integrantes de la mesa directiva, como Lorena García, Miguel Ramírez Jardinez y René Castro Lizárraga, así como el ex alcalde Alejandro Camacho, quienes se pronunciaron por tomar medidas definitivas para superar este rezago histórico.

Se buscan acuerdos, pero que sean justos

Al hablar de las posibles salidas, Miguel Ángel Gutiérrez aclaró que se busca llegar a acuerdos justos con algunos terratenientes urbanos, ya que después de haber especulado con la propiedad de la tierra durante décadas, incluso ahora tras segunda o tercera generación, quieren vender los terrenos a precios actuales aprovechando la plusvalía que se ha generado socialmente con el esfuerzo de los colonos y del dinero público.

Ni más ni menos lo que ha pasado en la colonia Francisco I. Madero, Anáhuac, Azteca y otras más asentadas sobre lo que fue marisma.

“Tenemos en Mazatlán decenas de propietarios, entre comillas, como los Carrillo Cannobio, los Tirado, los Gavica Luna, los De Cima, que son del siglo pasado o del antepasado, pero como la Ley les permite que si no son los dueños originales, tienen derechos los hijos o los nietos, en eso se basan para llegar de repente y querer vender los terrenos a precios actuales”, añadió Gutiérrez Sánchez durante la asamblea.

Acudieron vecinos de la Flores Magón, Valles del Ejido, Hacienda del Valle, 20 de Noviembre, entre otras que se ven afectadas por la incerteza legal, además de personas desplazadas de la sierra por la violencia.

Durante la reunión, se leyó un pronunciamiento en el que se advierte cómo ha crecido este problema, cobijado por políticos que han lucrado electoralmente, dando pie al surgimiento de líderes corruptos en las colonias.

“Toda esta situación de asentamientos irregulares tiene una explicación que no se ha impulsado una política sostenible de regularización de la tenencia de la tierra y de las viviendas abandonadas por parte de los tres niveles de gobierno y, pro consecuencia, la dotación de servicios públicos ha sido lenta, parcial y la mayoría de las veces manejada políticamente”, establece el documento.

Allí mismo fue expuesto el caso de la colonia Flores Magón, donde no han podido regularizar porque la propiedad de los terrenos presenta conflictos legales.

“Esta colonia tiene más de 30 años fundada, no se ha podido arreglar porque los dueños no aparecen, que los terrenos están intestados, que no podemos arreglar escrituras que porque una parte está a nombre de una persona y otra de otra, entonces necesitamos que nos apoyen para que ahora sí se logre el propósito”, comentó Laura Karina Félix Gómez, quien vive en este lugar desde hace años.

Los vecinos lamentaron que ha pasado tanto tiempo sin regularizar, que ahora ya el problema pasará a una nueva generación, debido a que ni siquiera están en condiciones de heredar la propiedad a sus hijos.

Este y otros temas serán abordados durante el Foro de Vivienda, al que están invitados todos los sectores interesados. Aunque se ha fijado la fecha para el 22 de septiembre, aún no se ha definido la sede del evento, la cual será dada a conocer próximamente.