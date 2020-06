MÃ¡s de 400 mil han muerto por Covid-19 en el mundo; suman 6 millones 923 mil 836 casos

Más de 400 mil han muerto por Covid-19 en el mundo; suman 6 millones 923 mil 836 casos

Según estudios de la Universidad Johns Hopkins Estados Unidos es el país con más muertes, con 109 mil 802

Noroeste / Redacción

Más de 400 mil personas han fallecido en el mundo a causa del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19) suman hasta este domingo 7 de junio, mientras que hay 6 millones 923 mil 836 casos confirmados, según el conteo de la estadounidense Universidad Johns Hopkins.

Dichas cifras indican que Estados Unidos es el país con más muertes, con 109 mil 802, lo que supone un tercio de las registradas a nivel global; seguido de Reino Unido, con 40 mil 548; Brasil, con 35 mil 930; Italia, que registra 33 mil 846; y España, en quinto lugar, con 27 mil 135.

En cuanto a los casos, la institución de educación superior indicó que los cinco países con más infectados por el coronavirus son EU, con un millón 920 mil 61 casos; Brasil (672 mil 846), Rusia (467 mil 73), Reino Unido (286 mil 295), y la India, donde al menos 247 mil 857 personas han contraído la enfermedad.

Las cifras de la Universidad se registran un día después de que el Gobierno de Brasil, encabezado por el presidente Jair Bolsonaro, restringió la publicación de los datos consolidados de casos y muertes a causa del Covid-19. Ayer sábado 6 de junio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la pandemia no terminará hasta que el coronavirus desaparezca en todo el mundo.

Además, la portavoz de la OMS, Margaret Harris, informó en una rueda de prensa en Ginebra, Suiza (sede de la Organización), que el epicentro de la pandemia se ubica en la actualidad en las naciones de Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica, especialmente en Estados Unidos.

“Sobre los repuntes, sí, hemos visto que algunos países en el mundo, y no estoy hablando específicamente de Europa, los presentan cuando se levantan las restricciones, cuando se flexibilizan las medidas de distanciamiento social, las personas generalmente como lo interpretan como ‘ok, se terminó’ [...] No ha terminado. No habrá terminado hasta ya no exista el virus en ninguna parte del mundo”, detalló Harris.

-Con información de AP y EFE.