Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Hasta hoy, día en que autoridades han ampliado la Jornada Nacional de Sana Distancia, se estima que en México 55 mil 951 personas han sido infectadas con COVID-19.

A la cifra se llega a partir de la estimación derivada del modelo centinela, informó Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

En México se han registrado 486 muertes por Covid-19 hasta hoy.

En total se han confirmado 6 mil 297 casos; se estudian 12 mil 340 sospechosos, y se han descartado 26 mil 511, informaron autoridades de Salud esta noche.

José Luis Alomía Zegarra, Director General de Epidemiología, dijo que en el país se han estudiado más de 45 mil casos por la epidemia del coronavirus.

El 55 por ciento de los casos en el mundo se han registrado en los últimos catorce días, detalló. La tasa mundial de letalidad, dijo, es del 6.6 por ciento.

México extenderá las medidas de distanciamiento social hasta el 30 de mayo para evitar que se dispare la pandemia del coronavirus en el país y ante el reto, cada vez más latente, de evitar que colapse el sistema de salud.

A la espera que lo formalice el Consejo de Salubridad General -organismo conformado por autoridades de salud y secretarios de diferentes dependencias- el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo este jueves que, siguiendo las recomendaciones de un grupo de expertos, se ampliaría la llamada Jornada de Sana Distancia hasta el 30 de mayo.

La Jornada de Sana Distancia contempla la paralización de actividades no esenciales y exhorta a la gente a quedarse en casa, si bien la cuarentena no es obligatoria para no afectar a los millones de empleados en el trabajo informal.

El funcionario presentó un informe de un grupo de expertos, liderado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el que se destacaban las medidas tomadas por el gobierno mexicano desde el inicio de la pandemia a finales de febrero de este año.

Señaló que los propósitos de las fases 1 y 2 que se implementaron a partir del 13 de marzo, eran que el pico de la curva -la cantidad de personas enfermas por día- sea menor.

Además de que se desplace en el tiempo el momento máximo de la epidemia pues “cuando se está en proceso de conversión hospitalaria se puede terminar proceso de instalación de servicios”.