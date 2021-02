Más de 600 empleados del Ayuntamiento de Culiacán estarían interesados en formar nuevo sindicato

Armando Heráldez Machado, líder de CATEM, se reunió con el Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y el ex líder sindical del Stasac, Héctor David Alarid Rodríguez

Belem Angulo

23/02/2021 | 09:28 AM

CULIACÁN._ De acuerdo con Armando Heráldez Machado, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en Culiacán hay más de 600 trabajadores al servicio del Ayuntamiento interesados en conformar un sindicato paralelo al actual.

Aunque existe el interés de los empleados, todavía no se han llegado a formalizar encuentros, aseguró.

"Sí hay interés, sí me han buscado algunos grupos(...), de hecho hay un grupo de hasta de... profesionistas, que tienen un rango más alto de estudios. Son cerca de 600 gentes, me dijeron", reveló.

"Hay lógicamente otro grupo de personas que pertenecen al gremio, digo, los dos grupos pertenecen al gremio del Stasac (Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán)... pero sí hay interés, sí me han buscado".

Heráldez Machado, en su calidad de lider de CATEM, apoyó a los trabajadores de Guasave para la creación del Sindicato Autónomo de Trabajadores del Ayuntamiento de Guasave, un segundo sindicato de empleados de la Comuna, cuya mesa directiva tomó protesta en noviembre de 2020.

"Eso es cuándo hay interés de los agremiados nosotros ayudamos, así como lo hice en Guasave", mencionó.

SE REÚNEN ESTRADA, ALARID Y HERÁLDEZ

Hace dos semanas se reunieron el Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro; el ex Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, Héctor David Alarid Rodriguez, y Armando Heráldez Mechado.

El encuentro quedó registrado en una fotografía que el líder de CATEM publicó en redes sociales.

"Un gusto poder conversar sobre diversos temas de interés principalmente para los trabajadores culiacanenses", escribió Heráldez Machado en una leyenda para acompañar la fotografía.

Sobre esto, el también ex Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado declaró a Noroeste que en la reunión se trataron temas ajenos al Ayuntamiento de Culiacán o grupos sindicales.

"Pero realmente la versión esa que se dio en la cena, la foto esa, por ahí que dijeron que estuve en una cena con Estrada Ferreiro es solo una plática de... más de amigos", dijo.

YO NO ME VOY A METER: ESTRADA

Al ser cuestionado sobre las gestiones para consolidar un nuevo sindicato, el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro manifestó que se mantendría al margen respetando la libertad de los trabajadores del Ayuntamiento.

- Sobre la creación de un nuevo sindicato al interior del Ayuntamiento, ¿tiene conocimiento?

- No. ¿Nuevo sindicato?, no... ya hay uno.

"Es la libertad de los trabajadores, yo no me voy a meter en eso porque no quiero polémica", dijo.

Sin embargo, agregó que el mantener dos grupos sindicales no es práctico para la Comuna.

"Ellos saben lo que hacen, y no creo que sea algo práctico... que nos ayude", comentó.