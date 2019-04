MÃ¡s de la mitad de la niÃ±ez y la juventud en MÃ©xico se encuentra en situaciÃ³n de pobreza: Coneval

Más de la mitad de la niñez y la juventud en México se encuentra en situación de pobreza: Coneval

Destaca que los menores del País son el sector con mayor probabilidad de que esta condición se les vuelva permanente

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Más de la mitad de la niñez y juventud mexicana se encuentran en situación de pobreza, alertó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) este 30 de abril, Día del Niño.

Destacó que los menores del País son el sector con mayor probabilidad de que esta condición se les vuelva permanente.

En el marco del Día del Niño, el Coneval detalló que en México el 51.1 por ciento de la población de menores de 18 años se encontraba en situación de pobreza, un total de 20.7 millones de niños, niñas y adolescentes; mientras que el 9 por ciento estaba en pobreza extrema, un total de 3.6 millones, según los datos de la medición multidimensional de la pobreza 2016.

“La atención a la pobreza en la niñez es prioritaria debido a que existe una mayor probabilidad de que esta condición se vuelva permanente y sus consecuencias sean negativas e irreversibles, por lo que se requieren de esfuerzos mayores para mejorar la situación de los menores en contextos vulnerables”, alertó.

Los datos datos del Estudio Diagnóstico de los Derechos Sociales y la medición multidimensional de la pobreza 2016 arrojan que en el país un 23.3 por ciento de los menores presentó carencia por acceso a la alimentación ese año.

En tanto que el grupo más vulnerable es el de la población de cinco años y menos, entre los cuales el 21.7 por ciento, un total de 2.68 millones de menores, sufrió carencia por acceso a la alimentación.

También se señaló que, en 2016, el 60.8 por ciento de la población menor de 18 años no tenía acceso a la seguridad social, es decir, más de 24 millones de menores de edad no contaban con esta protección.

Mientras el 16.5 por ciento de los menores tenía carencia por la calidad y espacios de su vivienda.

En este contexto, el Coneval pide a las autoridades que “las políticas públicas enfocadas a la niñez y la adolescencia deben tomar en cuenta las realidades heterogéneas que enfrentan estos grupos poblacionales y atender a la equidad para eliminar las barreras que privan a los más pequeños de un futuro mejor”.

Esta mañana, durante un desayuno en Palacio Nacional con menores de diversos estados del país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno está trabajando para que ningún menor de México se quede sin alimentación, sin ropa, sin calzado, y sin ir a la escuela.

“Que no haya pobreza, que nadie se quede sin alimentación, sin su ropa, sin su calzado, sin poder curarse, que no se quede nadie sin ir a la escuela. Que si ya se está estudiando que no abandonen la escuela los niños por necesidad”, dijo.

“Estamos procurando que se tenga derecho a la educación, que la educación no sea un privilegio sino un derecho de todos”, dijo y destacó que se están entregando becas “como nunca”.

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que en México más de la mitad de menores viven en pobreza.

“Desafortunadamente más de la mitad de niñas y niños viven en familias cuyos ingresos no son suficientes para darles lo necesario. Así que la tarea número uno de este Gobierno es acabar con la pobreza para que todos los niños puedan tener alimentos, puedan tener educación, salud, recreo, diversión, para que los haga vivir con felicidad en su infancia”, reconoció.

HAY DESNUTRICIÓN

Los datos del Coneval también alertan que uno de los retos importantes en los hogares mexicanos es la desnutrición crónica infantil.

Datos de la la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 revelan que aunque la desnutrición crónica (baja talla) disminuyó a la mitad de la prevalencia de 1988, ésta sigue siendo elevada (13.6 por ciento), y representa casi 1.5 millones de menores de cinco años en dicha condición.

“La mayor parte de estos niños se encuentra en zonas rurales, principalmente en el sur del país, y forman parte de hogares indígenas y en situación de pobreza”, alertó.

La prevalencia de desnutrición aguda (bajo peso para talla) y bajo peso disminuyeron a una cuarta parte de las prevalencias de 1988. Los datos estiman que 302 mil 279 (el 2.8 por ciento) de menores de cinco años presentaban bajo peso y 171 mil 982 (1.6 por ciento) emaciación (adelgazamiento patológico), en todo el país en 2012.

EDUCACIÓN

De acuerdo con datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en 2016 el 7.1 por ciento de la población menor a 18 años presentaba rezago educativo.

En el nivel preescolar, los niños y niñas de tres a cinco años presentaron una tasa de asistencia de 77.7 por ciento en 2016.

En primaria se ha avanzado en la cobertura, en el ciclo 2016-2017 la tasa neta de escolarización fue de 98.4 por ciento, mientras que en la secundaria fue de 86.2 por ciento.