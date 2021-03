Más de la mitad de los legisladores de Morena en Sinaloa pedirán licencia para irse a campaña

Pedirán licencia diputados y diputadas de Sinaloa en Sesión Extraordinaria que está planeada para el viernes 5 de marzo, expuso Graciela Domínguez Nava, misma sesión en que se discutirá y votará la municipalización de Eldorado y Juan José Ríos

América Armenta

CULIACÁN._ El próximo viernes 5 de marzo la mayoría de las y los diputados de morena, pedirá licencia para separarse de su cargo sin goce de sueldo y por tiempo indefinido, así lo informó la legisladora líder de ese partido, Graciela Domínguez Nava, por ser un trámite que se hace en solicitud al Pleno y ese día habrá Sesión Extraordinaria.

“En cuanto a las licencias, no tengo el número exacto, pero si es la gran mayoría de diputados de Morena que vamos a solicitar licencia, justo en la sesión del día viernes estaríamos solicitando licencias para estar en condiciones de cumplimiento con lo que marca la Ley Electoral”, expuso Domínguez Nava.

La legisladora es aspirante a la Alcaldía de Culiacán, por lo que solicitará licencia de separación del cargo y detalló que hasta el momento no se ha decidido quién quedaría a la cabeza del grupo parlamentario y de la Junta de Coordinación Política, pero de acuerdo con la ley, tiene que ser de Morena.

El Secretario General del Congreso, José Antonio Ríos Rojo, detalló que ya buscó si había solicitudes de licencia por parte de diputados y diputadas, o bien, de municipios que manden la solicitud al Congreso, pero hasta la mañana del lunes 1 de marzo, no había ningún oficio recibido.

“Fue la primer pregunta que hice yo el día de hoy en el Congreso, me dirigí a la Oficialía de Partes y me dirigí a la presidencia de la Mesa Directiva, con la Diputada Roxana y con la compañera Dalia, secretaria nuestra y les dije ¿cómo andamos en solicitudes de licencia? y no tenemos ninguna hasta este momento”, informó Ríos Rojo.

Municipalización

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política dijo que en esa misma sesión se discutirá y votará la municipalización de Eldorado y Juan José Ríos, por lo que hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para que se apruebe.

“Con esa idea yo llegaré el próximo viernes, con la esperanza de que el llamado que están haciendo los habitantes de esas demarcaciones territoriales, insisto, por 30 años o más, sea escuchada en su justa dimensión por este parlamento”, mencionó.

También dijo que el hecho de que no se aprobara la reforma para prohibir el veto de bolsillo del Ejecutivo en la sesión pasada es lamentable, señalando que faltaron voluntades y sin esta aprobación no se reforzó la división de poderes, en esa ocasión solo faltó un voto para que la reforma fuera aprobada, por ser una reforma a la Constitución, por lo que la municipalización requiere también de mayoría calificada, reiterando que espera que se apruebe.