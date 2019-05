MÃ¡s que un arancel de dumping, el enfoque debe estar en que se inspeccione grano en frontera: SAyG

GRANOS

Más que un arancel de dumping, el enfoque debe estar en que se inspeccione grano en frontera: SAyG

El Secretario de Agricultura y Ganadería del Estado dijo que se debería reconsiderar el convenio que tienen firmado los directivos de SENASICA

Istar Meza

Sigue en pie la petición para que se realicen inspecciones en el cruce del maíz que se importa de Estados Unidos, ya que más que un arancel de dumping, el enfoque debe estar en el hecho de que se inspeccione el grano en frontera, no en el lugar de destino, advirtió Manuel Tarriba Urtuzúastegui.

El Secretario de Agricultura y Ganadería del Estado dijo que se debería reconsiderar el convenio que tienen firmado los directivos de SENASICA desde noviembre del año pasado, que permite la importación de maíz sin revisión y sin fumigación.

"Es un convenio medio hecho a la medida, porque las inspecciones se hacen en frontera no se hacen en el destino, hay una serie de señalamientos en ese convenio que les piden que venga vigilado el tren, que no se caiga un grano, que no les extraigan grano en el camino, que son cosas que sabemos que no se hacen, entonces lo que estamos señalando es que se haga como siempre se hace, a nosotros donde nos checan todos nuestros productos son en frontera", refirió.

Destacó en frontera se debe hacer un análisis de calidad del grano que se importa y estar seguros que por los daños de las inundaciones que se tuvieron en bodega, no estén mandando maíz dañado, ya que lo más seguro es que traiga flactocinas, por lo que se debe verificar que cumpla con todas las sanidades.

"Se comentó y hubo interés, ya han habido invitaciones para ver el tema, se platicó y vamos a seguirlo trabajando", refirió.

Dijo que el convenio es una protección que se utiliza, pero no es lo que debería de proceder, pues lo correcto es que se cumpla con todas las revisiones pertinentes que determinen que se cumple con todos los estatus sanitarios.