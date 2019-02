Más renuncias en el Conacyt... ahora se va el subdirector David Alexir Ledesma

Cursó estudios de Química de 2008 a 2012 y actualmente cursa el tercer semestre de la licenciatura en Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México

Carlos Álvarez

David Alexir Ledesma Feregrino, quien fue nombrado como subdirector y coordinador de Comunicación e Información Estratégica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), presentó su renuncia a dicho cargo este jueves, según lo informó la Presidencia de la República.

Según la declaración que el joven ex funcionario de 29 años de edad, registró en la plataforma DeclaraNet -manejada por la Secretaría de Función Pública (SFP) del Gobierno de México-, ganaba un sueldo mensual de 44 mil 366 pesos.

Ledesma Feregrino cursó estudios de Química de 2008 a 2012 y actualmente cursa el tercer semestre de la licenciatura en Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Además, fue guionista en la cadena Capital 21, trabajó como editor en el portal informativo del periodista Jenaro Villamil Rodríguez, y como redactar de discursos de la senadora Dolores Padierna Luna.

Ayer miércoles fue cesada Edith Arrieta Meza, quien estaba al frente de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), organismo perteneciente al Conacyt.

La ahora ex funcionaria estudió diseño de modas, además de que sólo cuenta con una constancia de los estudios realizados y no aparece en el Registro Nacional de Profesionistas. A través de un comunicado, el Conacyt informó que Arrieta Meza será sustituida por Eva Bermúdez García, quien cuenta con una Licenciatura en Química de Alimentos y una Maestría en Ciencias Bioquímicas, ambas por la UNAM.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología expuso que Arrieta Meza tiene "profundos conocimientos tradicionales sobre los maíces nativos mexicanos, ya que proviene de una familia campesina de Milpa Alta".

Conacyt explicó que la ahora ex funcionaria trabajó para elaborar un diagnóstico preliminar sobre el estado de la agricultura campesina y su agrobiodiversidad en el área de conservación agrícola en Ciudad de México.

"Le vamos a pedir a la directora del Conacyt [María Elena Álvarez-Buylla] que hable sobre todo esto, se está procurando en todo el Gobierno que no haya ninguna anomalía, no se va a tolerar corrupción, no se va a permitir influyentísimo, amiguismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina este jueves.

"Están muy molestos algunos del Conacyt, los machuchones, porque eran intocables, y también con sueldos elevadísimos y tampoco con tanto nivel académico, entonces se sienten desplazados [...] Hay mafias en todo, hasta en la ciencia. Mafia, aunque parezca increíble, en la cultura, en la intelectualidad", aseveró el mandatario nacional.

Por otra parte, López Obrador respaldó a la titular del Conacyt, Álvarez Buylla, de quien reiteró "es una mujer no solo inteligente, premio nacional de ciencia 2017, pero no solo eso, es honesta, con convicciones".