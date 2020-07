Masahiro Tanaka al hospital tras ser golpeado en la cabeza

NUEVA YORK._ El derecho de los Yanquis de Nueva York, Masahiro Tanaka, tuvo que abandonar con la ayuda de sus compañeros de equipo el terreno del Yankee Stadium tras recibir el impacto de una línea bateada por Giancarlo Stanton el sábado.

Tanaka le lanzaba a Stanton cuando el segundo conectó un batazo que golpeó al japonés del lado derecho de la cabeza.

Giancarlo Stanton just lined a ball off Masahiro Tanaka on the mound, appeared to go right off his head.

Scary scene as the training staff runs out on the field. pic.twitter.com/uw0po8AIVK