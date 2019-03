Matías Almeyda trollea a Hugo Sánchez en transmisión en TV por no llegar al Real Madrid

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo)._ El argentino Matías Almeyda, entrenador de los Earthquakes de San Jose, “trolleó” a Hugo Sánchez porque quedó fuera de la posibilidad de poder dirigir al Real Madrid.

Durante la transmisión del programa Futbol Picante, en el canal ESPN, el “pentapichichi” cuestionó al ex entrenador del “rebaño sagrado” sobre si el comentarista David Faitelson, al que llamó “su promotor”, podría hacer que llegara de nueva cuenta a trabajar a México, a lo que el técnico argentino respondió:

“No tengo representante yo, pero si David fuera un buen representante te hubiera podido llevar al Real Madrid”.

"Si Faitelson fuera buen representante te tendría en el Real Madrid" Almeyda a Hugo Sánchez 😮🗣️ VIDEO 🎥👇https://t.co/OmqPYvabnz — Futbol Picante (@futpicante) 12 de marzo de 2019

Hugo Sánchez aclaró que dijo “promotor, no representante”, en medio de risas.

Almeida, sin embargo, dejó en claro que sí ve al mexicano dirigiendo una selección del tamaño del Real Madrid.

“Yo creo que sí, él ha participado ahí, es un ídolo, como director técnico lo ha hecho bien, hace rato que no entrena, pero creo que sí está capacitado”.

El mexicano Hugo Sánchez, quien anotó 234 goles con el Real Madrid, aplaudió la nominación del francés Zinedine Zidane al banquillo de los merengues, aunque dijo esperar su oportunidad para un día ser el entrenador del equipo.

Sánchez, cinco veces ganador en el siglo pasado del trofeo Pichichi al mejor goleador en España, reconoció que Zidane regresa a la dirección técnica del Real Madrid bajo otras pretensiones, diferentes a cuando se fue el 31 de mayo del año pasado.

“Es diferente lo que se va a encontrar Zidane a lo que dejó y si en su momento no le quisieron fichar lo que pidió, ahora va a decir con la mano en la cintura, ‘quiero a este y a este’ porque si ha regresado es sobre seguro. Tiene muchas competiciones en puerta y no se va a quedar sin armas, no como está el equipo ahora, que no tiene fuerza”, dijo.

Hugo Sánchez no ocultó el deseo de dirigir al Real Madrid, equipo con el que ganó 5 ligas entre 1986 y 1990 como futbolista y reiteró en diferentes ocasiones que estaba en buenas condiciones para trabajar la crisis por la que atraviesa el equipo madrileño, sin embargo, ante el regreso de Zidane, ha aplaudido al presidente Florentino Pérez.

“Sé perfectamente cómo se maneja un vestuario y a los jugadores de alto estándar. Levanté la mano, el presidente Florentino Pérez lo supo bien y me dio gusto que en España al menos me hayan tenido entre los candidatos al banquillo. La decisión que ha tomado la directiva del Madrid está bien y esperaré mi turno”, comentó.

El mexicano declaró que Zidane es una de las mejores opciones que pudo tener Florentino Pérez y que, como aficionado del Madrid, él mismo deseaba que regresara el francés, ganador de tres Champions League con los blancos.

Hugo Sánchez no dirige desde hace 7 años, cuando estuvo al frente del club Pachuca en México y ahora es analista de una cadena de televisión en la que hoy insistió en que espera su momento para dirigir al Real Madrid.

“Así como Zidane dijo, quiero al presidente y al club, yo, Hugo Sánchez, también quiero al presidente Florentino Pérez y quiero mucho al Real Madrid; ojalá llegue mi oportunidad”, expresó ante los televidentes.