Matrix 4 con Keanu Reeves es un hecho; dirigirÃ¡ Lana Wachowski

Matrix 4 con Keanu Reeves es un hecho; dirigirá Lana Wachowski

La película contará con la actuación protagónica de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss en sus papeles de Neo y Trinity

Noroeste / Redacción

Matrix 4 llegará pronto a cines, confirmó Warner Bros en un comunicado difundido a la revista Variety.

La película contará con la actuación protagónica de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss en sus papeles de Neo y Trinity, respectivamente, mientras que el guión y la dirección correrán a cargo de Lana Wachowski.

"No podríamos estar más emocionados de volver a entrar The Matrix con Lana", dijo el presidente de Warner Bros, Toby Emmerich, en el comunicado. "Lana es una verdadera visionaria, una cineasta creativa singular y original, y estamos encantados de que esté escribiendo, dirigiendo y produciendo este nuevo capítulo en el universo de The Matrix", agregó.

Matrix: el éxito Las tres películas anteriores de la franquicia (The Matrix, de 1999; The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions, ambas de 2003) han recaudado más de mil 600 millones de dólares en la taquilla mundial, citó milenio.com.

Las tres entregas se colocaron en el top 10 de las películas más taquilleras en sus respectivos años de lanzamiento.

Asimismo, The Matrix Revolutions fue la primera película que se lanzó simultáneamente en todos los mercados importantes a la misma hora en todo el mundo.

PROYECCIONES ESPECIALES

La película original de Matrix, protagonizada por Reeves, Moss, Laurence Fishburne y Hugo Weaving, celebra su vigésimo aniversario este año, y AMC Theatres realizará proyecciones especiales de aniversario en ubicaciones selectas a partir del 30 de agosto.