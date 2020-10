Matt Blair, uno de los mejores linebackers en la historia de los Vikings de Minnesota, muere a los 70 años

Blair terminó su carrera con 16 intercepciones, 20 recuperaciones de balones perdidos y 20 bloqueos de despejes, puntos extra y goles de campo

Sinembargo.MX

MINNEAPOLIS._ Matt Blair, uno de los mejores linebackers en la historia de los Vikings de Minnesota, elegido seis veces al Pro Bowl y que jugó dos Super Bowls, murió. Tenía 70 años.

Su deceso fue anunciado por el equipo. Blair, que sufría de demencia, falleció el jueves después de un largo periodo en un hospital de cuidados paliativos, de acuerdo con el diario Star Tribune.

“Él había estado sufriendo desde hace tiempo, así que creo que quizá no hay mal que por bien no venga”, declaró su ex compañero Scott Studwell al periódico. “Aún así se fue muy pronto. Es un día triste”.

Mark Wilf, propietario de los Vikings, declaró en un comunicado que “Matt Blair fue una grandiosa presencia en los eventos de los Vikings y un tremendo compañero de equipo incluso mucho después de su retiro. Encarnaba lo mejor de lo que representa ser un Viking. Matt es un jugador de nuestro Cuadro de Honor cuyo legado vivirá por siempre con la franquicia y en la comunidad que él amó”.

Seleccionado en la segunda ronda del draft procedente de la Universidad Estatal de Iowa en 1974, Blair jugó 12 temporadas de la NFL, todas ellas con los Vikings, de 1974 a 1985. Fue titular en 130 de los 160 partidos de temporada regular en que participó, sumando 1.452 tacleadas, la segunda mayor cantidad en la historia del equipo.

Terminó su carrera con 16 intercepciones, 20 recuperaciones de balones perdidos y 20 bloqueos de despejes, puntos extra y goles de campo.

With heavy hearts the #Vikings family mourns the loss of Matt Blair.https://t.co/k3v9ERZRQo pic.twitter.com/YPesqUeNLF — Minnesota Vikings (@Vikings) October 22, 2020

En una entrevista en 2015 con el Star Tribune, Blair, entonces de 64 años, rompió en llanto al revelar que un neurólogo les informó a él y a su esposa, Mary Beth, que sus indicios de demencia muy probablemente eran resultado de encefalopatía crónica traumática, una enfermedad cerebral degenerativa relacionada a las conmociones cerebrales. La encefalopatía crónica traumática no puede ser diagnosticada en vida.