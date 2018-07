Matt Damon negocia protagonizar The King Of Oil, cita biográfica del multimillonario Marc Rich - Noroeste

Matt Damon negocia protagonizar The King Of Oil, cita biográfica del multimillonario Marc Rich

LOS ÁNGELES (SinEmbargo)._ Matt Damon negocia protagonizar The King Of Oil, una cinta biográfica sobre el controvertido multimillonario Marc Rich, informó el medio especializado Deadline.

Rich levantó entre los años 70 y 80 una de las multinacionales de materias primas más importantes del mundo (Marc Rich + Co AG, ahora Glencore), pero su carrera empresarial se derrumbó en 1983 cuando huyó de Estados Unidos para no afrontar los numerosos cargos en su contra por evasión de impuestos y comercio ilegal.

En su último día en la Casa Blanca, el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton (1993-2001) otorgó un polémico indulto a Rich, que falleció en 2013 en Suiza a los 78 años.

Si las negociaciones llegaran a buen puerto, Damon protagonizaría The King Of Oil, cinta en la que el actor y cineasta John Krasinski figurará como uno de los productores, aunque no está descartado que también sea el director.

Krasinski, que saltó a la fama por la serie The Office, atraviesa un gran momento en Hollywood gracias a A Quiet Place (2018), exitosa cinta de terror de la que fue el director y en la que además compartió protagonismo junto a su mujer, Emily Blunt.

Damon y Krasinski, ambos originarios de Boston, han trabajado juntos como productores en Manchester by the Sea (2016) y como guionistas en Promised Land (2012), largometraje del realizador Gus Van Sant.

Ganador de un Óscar como guionista junto a Ben Affleck por Good Will Hunting (1997), Damon ha destacado como actor en cintas como The Departed (2006), Invictus (2009), The Martian (2015), la trilogía de Ocean’s Eleven y la saga de acción sobre Jason Bourne.

