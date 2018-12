Mauro Boselli tendría un preacuerdo con el América

Miguel Herrera dice que sería un jugador atractivo para su equipo

Noroeste / Redacción

La llegada del delantero argentino Mauro Boselli a las Águilas del América tomó fuerza en las últimas horas, pues de acuerdo a diversos medios nacionales, ya tendrían un preacuerdo que se revelaría definitivo a la brevedad.

Tras ser vinculado al Corinthians de Brasil, ahora parecer ser que el América está cerca de ficharlo de cara al Clausura 2019 de la Liga MX.

Incluso, el director técnico de los de Coapa, Miguel “Piojo” Herrera expresó que el ariete aún de los Esmeraldas del León resulta atractivo para su equipo, aunque le puso un pero.

“Como lo he dicho, Boselli es una situación atractiva, no puedo decir que no; es un tipo que nos atrae. Sabemos las normas de la directiva. Estamos buscando, obvio, a alguien más joven, pero Boselli no es un tipo que me desagrade; es más, cuando me lo nombraron, dije que es un jugador que me gusta, que me ha agradado siempre”.

Previo al viaje del equipo a Houston para enfrentar a Santos en amistoso, Herrera recordó que varios jugadores han sonado para llegar a la institución.

“Hablar de Boselli, Nico, en su tiempo Furch, son jugadores atractivos. El mismo Bacca... no digo que no quiero un delantero de esos, pero debemos sentarnos con la directiva y ver nombres. No solamente tirar nombres. A veces uno dice nombres y el club dice que no sale y no tienes cómo tráeles”, dijo.

Sólo tocará esperar sobre el futuro de uno de los delanteros más efectivos de los últimos años en el balompié mexicano, aunque con 33 años, su estadía en Coapa se pondría en entredicho.

