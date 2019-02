MAX BARRERA. Entusiasmado por ayudar a los competidores de skateboarding a alcanzar sus sueÃ±os

MAX BARRERA. Entusiasmado por ayudar a los competidores de skateboarding a alcanzar sus sueños

El ex patinador ve con beneplácito que esta disciplina esté recobrando auge en Mazatlán

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Entusiasmado por estar de vuelta en el puerto y con el afán de hacer crecer el skateboard a nivel nacional, se mostró el ex pro Max Barrera, quien formó parte de la organización del Vans Royal Side Stripe 2019, que se celebró en a Mazatlán.

Siendo uno de sus principales objetivos el poner al skateboarding en lo alto y mostrar el talento de los jóvenes patinadores a lo largo de la República, Barrera se unió a la gira de este gran evento.

“En México existe gran nivel, hay mucho joven practicando skate y eso es importante para hacer crecer este deporte, pues los chavos ya traen otro chip y más que un pasatiempo, lo ven como una oportunidad de destacar deportivamente”, comentó Barrera.

“Esperamos que se le dé un enfoque distinto al deporte y se pueda generar un mayor apoyo para el talento mexicano, para así poder representar a México en eventos internacionales”, añadió.

Barrera también recordó sus años de patinador y mencionó estar contento de poder volver al puerto a formar parte de este tipo de eventos, aunque ahora lo haga desde el otro lado de la moneda.

“Estoy muy emocionado, Mazatlán en el pasado había sido sede de eventos de talla nacional y es bueno ver que poco a poco se está volviendo a buscar realzar este deporte en esta zona”, dijo Barrera.

“Hace algunos años se dio un alza de este deporte en Mazatlán y de pronto bajó, por lo que es bueno ver que este tipo de eventos volteen al puerto para que vuelva a ser lo que alguna vez llegó a ser”.

En cuanto al nivel que le tocó ver durante esta competencia, el oriundo de Guadalajara comentó haber visto mucho talento y jóvenes que dejaron una excelente actuación.

“Me dio gusto ver el buen nivel de los jóvenes, eso quiere decir que siguen practicando el deporte y buscando que esto vaya creciendo cada vez más”, expresó Barrera.

En cuanto al hecho de tener que estar al otro lado de la mesa del jueceo, Max dijo sentirse más cómodo, pero que eso le da la oportunidad de practicar el deporte por diversión.

“Me retiré hace tres años de los concursos, ahora hago esto porque me gusta y me divierte, me siento bien, pues antes inspiraba a los jóvenes y ahora los ayudo a crear y alcanzar sus propios sueños”, sentenció.