BEISBOL

Maxwell León está listo para jugar en Venados de Mazatlán

El multifuncional jugador podría ocupar el jardín derecho, ante la baja de Chris Roberson

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Por muchas campañas indentificado con el acérrimo rival deportivo, Maxwell León vive una nueva etapa de su carrera al llegar a la novena porteña.

“Estoy listo para lo que se ocupe, lo que ocupe Pacho (Juan José), a la disposición del mánager y de la directiva, vengo ansioso de poner ayudar al club de casa”, dijo León.

“Físicamente, me siento, creo que al cien por ciento, que es lo más importante, las piernas, los brazos, a la hora de batear, a la hora de tirar, simplemente me tengo que poner un poquito más listo con los tiempos a la hora de ver un pítcher en vivo, siento que sería lo único que me faltaría”.

El hijo del ex lanzador profesional e histórico del beisbol mexicano, Maximino León, debutó en la LMP en la campaña 2006-2007 con Tomateros de Culiacán y permaneció con ellos hasta la edición 2018-2019, al año siguiente llegó con la expansión a Algodoneros de Guasave y luego pasó en cambio a Charros de Jalisco. La actual edición pertenecía a Yaquis de Ciudad Obregón, con quien realizaron un cambio por Issmael Salas.

Desde el inicio de semana se incorporó a Venados, durante la serie en Guasave, y este fin de semana estaba previsto su debut, presentación que deberá esperar hasta el 17 de este mes, fecha en que se reanude el rol regular de la LMP, tras la pausa de 11 días estipulada por los dueños del circuito.

“Recibí una bienvenida muy cálida por todo el grupo, desde el “Chino” (Jesús) Valdez, Juan José Pacho, todo el equipo, me han tratado muy bien desde que llegué en la semana allá a Guasave y me he ido acoplando poco a poco.

“Este paro que se tuvo en la liga me va a servir para en estos juegos que vamos a tener interescuadras , estos juegos de preparación, ponerme listo, ponerme al día y listo para la hora de jugar”.