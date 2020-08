Armadores han decidido no sacar sus barcos en próxima temporada de camarón: Canainpesca

Humberto Becerra Batista dice que esta medida afectará a cerca de 40 mil familias y podría generar un estallido social

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Ante la falta del subsidio al diésel marino, la mayoría de armadores ha decidido no sacar sus barcos a la próxima temporada de capturas de camarón, eso afectaría a unas 40 mil familias en el país y puede generar un problema social, manifestó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola.

Humberto Becerra Batista agregó que en años anteriores a estas fechas era una gran fiesta en los muelles del Parque Industrial Alfredo Bonfil donde se encuentran cerca de 300 barcos, pero de ellos ni siquiera al 10 por ciento se les ha metido mano para preparar sus equipos, darles una pintada y brindarle empleo a la gente previo a la salida vía la pesca.

"Vemos una soledad en los muelles y un desánimo en general de pescadores y de armadores que han decidido la mayoría no sacar los barcos, esta situación afecta a muchísimas familias, a muchísima gente... a toda le gente que cada año se beneficia de la salida de los barcos, a todas las ferreterías que están aquí en el Bonfil", añadió Becerra Batista hoy por la mañana en entrevista.

Añadió que además afectaría a los transportistas, a las personas que trabajan en las plantas procesadoras de camarón, por ello las mujeres que trabajan en ellas se han manifestado, lo mismo los pescadores de altamar en diferentes partes del país porque no tienen la garantía de poder salir a pescar.

"Al 90 por ciento de las embarcaciones no se les ha metido mano porque no hay una ligera esperanza de que el Gobierno vaya a reaccionar, vaya a entender lo que ya se les ha planteado durante estos dos últimos años de que a las flotas pesqueras del mundo se les apoya porque esta actividad es pesca y no es pizca, que es una actividad donde se gana, se pierde, se pesca, a veces no se pesca, a veces medio de pesca y así es la pesca en el mundo, por eso se apoya", continuó.

"Un dato importante que le hemos planteado al Presidente (de la República, Andrés Manuel López Obrador) por conducto de diferentes líneas: en Estados Unidos el precio del combustible que se les otorga a su flota pesquera es de 7 pesos con 60 centavos, Ecuador que estamos cerrando un tratado comercial con ellos el precio que se les otorga es de 5 pesos con 70 centavos el litro (de diésel)".

Dichos países son los socios comerciales de México, con ellos se compite a nivel internacional y en el país.

"Entonces creo yo que es justo que se otorgue un precio competitivo pero hoy en día la actividad requiere un precio rentable, ¿cuál es el precio óptimo para que la industria pesquera pueda tener certeza durante esta administración?, son 8 pesos por litro, que le genere competividad, rentabilidad y que también genere la permanencia de miles de empleos que también dependen de esta actividad", recalcó Becerra Batista.

"Que también generen paz social, porque eso es muy importante decirlo, que generen certeza a las familias, a las 42 mil familias que dependen directamente de esta pesquería (en el país), que les generen certeza y que no haya deserción escolar, eso es lo que dice el pescador: 'mis hijos los voy a tener que sacar de la Universidad, qué les voy a decir, cómo voy a calzar y vestir a mi familia, cómo voy a medicar a mi familia si se enferma'".

El presidente nacional de la Canainpesca subrayó que hay muchas bondades de que un barco salga a pescar, pues si se para no genera absolutamente nada, pescando genera una derrama económica multiplicada por 10.

"Es decir, son 42 mil familias que viven directamente del camarón, pero si tú le das un efecto multiplicador por 10 son 450 mil personas que viven directamente de este negocio y la actividad camaronera es la que contiene el más alto sentido social de todas las pesquerías, así se maneja aquí en México y en el mundo", reiteró.

"Entonces esperemos que haya la sensibilidad ante la manifestación de los pescadores en todos los puertos del país, porque así lo han hecho, derivado de que no tienen la certeza de que los dueños de los barcos, las cooperativas que son fuentes de empleo van a poder operar".

Manifestó no poder decir cuántos, pero seguramente si las condiciones no mejorar habrá quién le apueste al canibalismo, a que si no salen unos digan mientras menos burros más olotes, pues siempre hay de todo, habrá otros que tengan serios compromisos y que no les quede otra más que aventarse al precipicio y ahí dejar todo.

"Entonces yo considero que este Gobierno no debe de ser insensible y dejar pasar la oportunidad de que se pierda todo lo que se ha construido durante 80 años, es un andamiaje de empleos, de alimentación, de seguridad alimentaria, de seguridad social", continuó.

También dijo que este sábado quedó el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Raúl Elenes Angulo, de darles una respuesta a los pescadores que se estaban manifestando en Mazatlán, en Tamaulipas, en Campeche, Guaymas, Puerto Peñasco y Yucatán, y se espera que sean buenas noticias.

"Ojalá porque la verdad lo que ofrece la pesca al país es sobre todo paz social, y también algo muy importante, si un barco se para el Gobierno no recoge nada, ni en impuestos y se le genera un problema social, falta de divisas y una serie de problemas", expresó Becerra Batista.

El presidente de la Canainpesca subrayó que erróneamente y no sabe si perversamente al Presidente de la República le han planteado de que los apoyos que se han dado al sector es dinero que se va al bolsillo de los armadores.

"Erróneamente y no sé si perversamente al Presidente le han planteado de que los apoyos que se le han dado al sector es dinero que va al bolsillo de los armadores, esa es una vil mentira porque cuando se hablan de esos millones que se invierten en combustible no es dinero que vaya a los bolsillos, sino que es un ajuste en el impuesto que se paga, en el IEPS (Impuesto Especial a Productos y Servicios)", recalcó.

"Del valor del combustible que pagamos un 70 por ciento son impuestos, de ese 70 por ciento nos hacen un ajuste en el precio, entonces el Gobierno esto le debe significar una ligera inversión contra lo que le dan estas fuentes de empleo, en ningún momento el armador recibe dinero en efectivo a través de cheques para ingresarlo a su cuenta para comprar diésel, ese ni es el mecanismo"

Lo que se hace es que les otorgan una tarjeta para que vayan con el distribuidor, les carguen combustible y les hagan un ajuste nada más en el precio, precisó el presidente nacional de la Canainpesca.

No les otorgan ninguna cantidad de dinero a los dueños de barcos en el subsidio al diésel, continuó.

Becerra Batista dio a conocer que en el mundo se otorgan 80 mil millones de dólares en subsidios a la pesca porque las embarcaciones gastan mucho combustible, en México se estaba otorgando ese beneficio por cerca de 268 millones, países como Estados Unidos otorga subsidios a su flota por 2 mil 600 millones de dólares, entre otros, China otorga más de 3 mil millones de dólares.