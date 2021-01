Mayoría de Morena bloquea petición para conocer contratos de vacunas contra el Covid-19

Además, el punto de acuerdo también exhortaba al Instituto Nacional Electoral (INE) a prevenir que la campaña de vacunación fuera utilizada con fines político electorales

Animal Político

28/01/2021 | 07:09 AM

Con el voto de Morena y sus aliados, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión desechó un punto de acuerdo para solicitar a las secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores detalles de los procesos de adquisición y aplicación de la vacuna contra el Covid-19 en México.

Además, el punto de acuerdo también exhortaba al Instituto Nacional Electoral (INE) a prevenir que la campaña de vacunación fuera utilizada con fines político electorales.

“Es increíble que existiendo el Poder Legislativo revisor por mandato constitucional rechacen este exhorto que pedía transparentar la adquisición y estrategia de vacunación… que busca transparentar un tema tan sensible como la vacunación y prevenir el uso con fines electorales”, sostuvo la diputada del PAN Cecilia Anunciación Patrón Laviada en la votación.

La senadora de Morena Antares Guadalupe Vázquez Alatorre insistió en que las conferencias de prensa diarias se informa y se ha transparentado cómo se va a hacer la vacunación y quiénes están implicados. “Es impresionante que a través de un punto se exija al INE que haga su chamba”, argumentó.

El legislador del PAN Miguel Alonso Riggs Baeza lamentó la decisión por el esfuerzo para lograr el consenso y exigir cuentas sobre cómo, cuánto y de dónde se están adquiriendo los contratos para obtener vacunas contra el virus.

“Ayer nosotros proponíamos que se incluyera dentro de grupos prioritarios en el programa de vacunación a bomberos, maestras, maestros, policías y pues nos dijeron que no, pues no había suficiente vacuna y no había un contacto directo con personas que fuera portadoras de este virus de Covid”, añadió el diputado.

Martí Batres Guadarrama, senador de Morena, argumentó su rechazo al punto de acuerdo porque prejuzga y “presupone que hay un uso electoral del proceso de vacunación y que hay un uso político de todo el proceso de prevención y de todo el proceso que se está dando en el sistema sanitario para combatir el Covid-19”.