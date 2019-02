Mayrín Villanueva admite que ‘sufre’ de celos en su casa

La actriz confesó que sufre celos, pero que no son de su esposo Eduardo Santamarina

Noroeste / Redacción

04/02/2019 | 12:14 AM

Mayrín Villanueva sigue siendo una de las actrices más atractivas de la televisión, a pesar de su edad, y confesó que en su hogar es víctima de los celos, según publica el sitio web de La Botana.com.

Mayrín asegura que los celos no son por parte de su marido Eduardo Santamarina, sino de sus hijos, quienes no quieren ver en su mamá a la mujer atractiva y sexy que es, y que todavía arranca suspiros a muchos admiradores.

A la actriz no le preocupa el paso del tiempo: “Ya los años se notan. Pero ¿sabes? Qué me importa, se aceptan los años y está padre ir viendo el avance de la vida. Sí va cambiando la forma de ir pasando los años, no nada más físicamente, que eso es lo más superficial. Lo más profundo es la forma en la que uno va viviendo”.

Mayrín es madre de Sebastián y Romina, fruto de su matrimonio con el actor Jorge Poza, y Julia, la hija que tiene en común con Eduardo Santamarina.