MazatlÃ¡n conocerÃ¡ hoy a las soberanas del Carnaval 2020

Mazatlán conocerá hoy a las soberanas del Carnaval 2020

Doce jóvenes se disputarán las coronas de Reina del Carnaval y de los Juegos Florales 2020

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ Hoy se realizará el certamen de elección de Reina del Carnaval y de los Juegos Florales 2020 en el Centro de Convenciones. Doce jovencitas se mostrarán frente a un jurando que elegirá a las ganadoras.

El certamen consta de dos rondas, en la primera se califica la belleza, mientras que en la segunda se les hará una pregunta para calificar su criterio.

El jurado no se ha revelado oficialmente, pero ya suenan nombres como el de Perla Beltrán, Miss Mundo México 2009; el cantante Miguel Martínez, la actriz Lourdes Munguía y el maquillista Alfonso Waithsman.

Por otro lado, la ex reina de belleza Kristal Silva será la presentadora del certamen de elección. Ella posteó un video de los ensayos la noche de este viernes, en el que también aparece el conductor de TV Azteca Sinaloa, Ricardo Barrera.

¿Quienes son las candidatas?

BRIANDA LIZÁRRAGA

Quiere ser embajadora de Mazatlán ante el mundo

Brianda Ayreth Lizárraga Osuna es portadora de una belleza y simpatía propias de la mujer sinaloense. Inteligente, honesta y amable, es una joven de 23 años que siempre se ha sentido orgullosa de sus raíces y las tradiciones de su tierra, por lo cual ahora busca que su nombre quede escrito con letras de oro en uno de los libros más preciados para los mazatlecos: el del Carnaval Internacional.

Formada académicamente como licenciada en Mercadotecnia, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara, la hija mayor del reconocido músico Sergio Lizárraga y Ana Judith Osuna, siente una gran atracción por ser parte de la máxima fiesta del puerto.

Edad: 23 años

Ocupación: Licenciada en Mercadotecnia por el Tec de Monterrey

Color de su Porra: Naranja

Padres: Sergio Lizárraga y Ana Judith Osuna

Hermano: Sergio.

Pasatiempo: Cantar, nadar y compartir en familia.

MAGDALENA BARRAZA

Desea enorgullecer a su familia

Magdalena quiso participar en la contienda por las coronas del Carnaval 2019 junto con su hermana gemela, Elizabeth, pero el comité organizador no lo consideró correcto y solo seleccionó a una, quien ahora es Princesa Real, por lo que su familia la impulsó para que este año participara y luchara por un sueño: ser Reina del Carnaval.

Reveló que para su formación integral como candidata está leyendo la novela El esclavo, de Francisco del Ángel, una historia que fomenta valores como la responsabilidad, la honestidad, la confianza y la comunicación.

Edad: 23 años

Ocupación: Estudiante de universidad

Color de su Porra: Roja

Padres: Herlinda Díaz y Sergio Barraza

Hermanos: Elizabeth, Herlinda y Sergio

Pasatiempo: Convivir con amigos y familia, deporte, cocinar y modelar.

LIBIA GAVICA

Una apasionada del Carnaval

Descendiente de una de las dinastías de reinas más amadas por los mazatlecos, Libia Zulema Gavica Farriols vive un momento muy especial en su historia personal, en el que las emociones se entrelazan y le dan la fortaleza para buscar que su nombre también sea parte de la historia del Carnaval Internacional de Mazatlán.

Nieta de Libia Zulema López Montemayor (q.e.p.d.), Reina del Carnaval de 1970 y primera sinaloense en ostentar el título de Señorita México; también es hija de Libia Zulema Farriols López, Reina de los Juegos Florales de 1990; es sobrina de Pamela Farriols, Reina del Carnaval 2000, y también prima de Daniela Tostado, Reina del Carnaval 2016.

Edad: 21 años

Ocupación: Estudiante de universidad

Color de su Porra: Verde esmeralda

Padres: Libia Zulema Farriols López y Jorge Alfredo Gavica Luna

Hermanos: Jorge Hernán e Ivanna.

Pasatiempo: Dibujar, ir al cine, ir a la playa, pasear a sus perritas “Maia” y “Fiona”, pasar tiempo con su familia.

LESLIE DÍAZ

Una candidata con tres profesiones

Con la firme decisión de sumar otro triunfo en la vida, Leslie Díaz Díaz es la cuarta candidata de una docena de jóvenes que buscan ser Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2020, un sueño colectivo en su núcleo familiar, al que cada día se suman más amigos y familiares.

Poseedora de inteligencia y una extensa preparación académica, no cesa en su afán de tener un alto estándar de formación. Actualmente se está tomando clases de pasarela con Édgar Navarro, también recibe clases de oratoria con Mario Go, ya que sabe que para ser Reina del Carnaval no basta con tener una cara bonita, sino que es necesario contar con un amplio bagaje cultural y tener una importante proyección personal.

Edad: 25 años

Ocupación: Esteticista

Nivel de estudio: Estudió tres carreras: licenciatura en Terapia Física, Cosmetología y maestra de primaria.

Color de porra: Blanco

Papás: Zulma Díaz y José Díaz.

Hermanos: Daniel Díaz

Pasatiempo: Trabajar, ir a la playa y escuchar música.

JAQUELINE ARENAS

Con su corazón en la corona

Vivir de cerca el reinado de su mejor amiga, Alexa Méndez, Reina del Carnaval 2018, y el afecto de su prima, Karen Tirado, Reina de Juegos Florales 2010, fueron el detonador para que Jaqueline Arenas Tirado hoy busque una de las coronas del Carnaval Internacional de Mazatlán 2020.

Formada en el seno de una familia en que la afición por las bellas artes y el altruismo son parte fundamental, Jaqueline es la menor de tres hermanos. Sus padres, Armando Arenas e Irma Tirado, la apoyan siempre en todas sus aventuras, por lo que en esta ocasión no es la excepción y están con todo promoviendo su campaña.

Edad: 22 años

Ocupación: Estudiante de la Licenciatura en Mercadotecnia.

Color de porra: Gris y plata

Papás: Irma Tirado y Armando Arenas.

Hermanos: Karina y Armando

Pasatiempo: ir a la playa, nadar, kayak, jugar volibol, estar con los amigos, ver series y películas.

DIOSCELYN MEDINA VALDEZ

Una mujer del mar que sueña reinar en tierra

Cuando todos los amigos y familiares de Dioscelyn Medina Valdez pensaban que ella no podía tener ni un minuto libre al día, al ser estudiante de la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán, una ocupación por sí sola extenuante, debido al régimen semimilitarizado y extenso programa curricular de sus carreras, esta bella mazatleca dio el paso que ninguna otra mujer en su familia se había atrevido a dar: ser candidata a Reina del Carnaval de Mazatlán.

La futura Piloto Naval expresó que buscar la corona de la máxima fiesta porteña es un sueño acariciado desde la infancia y el cual se animó a buscar gracias a comentarios de sus seres queridos, así como el apoyo que está recibiendo de sus amigos y la comunidad escolar, donde al saber sus inquietudes le conceden todas las facilidades para atender los compromisos propios de la candidatura.

Edad: 21 años

Ocupación: estudiante del quinto semestre de la Licenciatura en Piloto Naval en la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán

Padres: María Luisa Valdez y José Alberto Medina

Hermanos: Teresita y Leopoldo “Pelón” Medina

Pasatiempo: Nadar, jugar volibol, viajar y convivir con sus amigos

Color de la porra: negro con dorado

NORMA MELLADO

Vive un reto personal

Desde hace un par de años, Norma Alicia Mellado Canizález estaba interesada en participar en la contienda por la corona del Carnaval de Mazatlán, pero por diferentes razones se le pasaba la fecha del casting y este año estuvo muy al pendiente de las convocatorias, así que en cuanto salieron, fue a pedir informes y logró estar a tiempo para inscribirse y tras la rigurosa selección del comité organizador, hoy es candidata.

Fue así como se dio cuenta que con el transcurso de la contienda, las candidatas iban cambiando para bien, entrando en un proceso de evolución en el que aprendían muchas cosas y lograban ser mejor persona.

Edad: 21 años

Ocupación: Estudiante universitaria

Color de porra: Rosa

Padres: María de los Ángeles Canizález y José Luis Mellado Ochoa

Hermanos: Luis Ángel y Alondra

Pasatiempo: Modelar, leer, deporte y bailar.

ABRIL FLORES MALDONADO

Se ha preparado para buscar la corona

Para Dulce Abril Flores, participar en la contienda para elegir a las dos soberanas del Carnaval era un reto para el que se tenía que preparar a fondo antes de iniciarlo, por eso postergó su participación hasta este año.

De hecho, actualmente cuenta con todo un plan de trabajo, cada día, para su preparación como candidata, ya que al igual que ella hay otras 11 chicas que buscan ser la Reina del Carnaval 2020.

Dulce Abril Flores Maldonado

Edad: 23 años

Ocupación: Licenciada en Turismo

Padres: Marielos Maldonado y Adolfo Flores

Hermanos: Evelyn y Martell

Pasatiempo: asistir al gimnasio

Color de porra: Amarillo

JUDITH VIVIANA BIBRIESCA MARTÍNEZ

‘Aterriza’ sus ideas y desea ser reina

Judith Viviana Bibriesca Martínez es una joven mazatleca que se distingue por su iniciativa e inteligencia, su diligencia y carisma. Con dos carreras, la de licenciada en Finanzas y Sobrecargo de Aviación, también es empresaria, no obstante, como buena patasalada, en su corazón alberga el sueño de ser Reina del Carnaval, al igual que en 1983 lo fue su tía María Teresa Valdez.

“Los estudios y el trabajo no me habían permitido darme el tiempo para participar, pero cuando regresé de Ciudad de México, luego de una temporada trabajando allá, literalmente aterricé mis ideas, valoré mis opciones y vi que era el momento justo para buscar una de las coronas del Carnaval”, comenta.

Judith Viviana Bibriesca Martínez

Edad: 24 años

Ocupación: Empresaria, Sobrecargo de Aviación y licenciada en Finanzas

Padres: María de Lourdes Martínez Segobia y Daniel Bibriesca Valdez

Hermanos: Daniel Enrique y Kathia Maleni

Pasatiempo: Escuchar música, hacer ejercicio, ir al cine, convivir con la familia y salir con los amigos

Color de la porra: Azul rey

ANA GUERRA GAMBOA

Una bailarina que busca ser reina

Desde los 7 años, Ana Guerra Gamboa empezó a estudiar danza y, desde entonces, esta disciplina artística se convirtió en su pasión y vocación, es a lo que dedica y más disfruta en la vida. Además de dar clases de danza, baila en espectáculos de una academia de danza.

Ahora que ya está dentro de la contienda, se da cuenta que buscar una corona es algo más intenso que solo participar en las coreografías de una ceremonia de coronación o en una comparsa del desfile, que son actividades que por más de 15 años ha realizado.

Edad: 24 años

Ocupación: Maestra de danza y licenciada en Psicopedagogía

Padres: Elizabeth Gamboa y Jesús Guerra

Hermanos: Es hija única

Pasatiempos: Bailar desde los 7 años de edad y es maestra en una academia de danza.

FERNANDA APARICIO

Desea seguir los pasos de su mamá

La experiencia de haber acompañado a su mamá durante la celebración de su aniversario de plata como Reina del Carnaval hace algunos años, despertó en María Fernanda Aparicio Simancas el interés de querer buscar la corona, que con tanto orgullo portó en 1989 la inolvidable María del Rosario Simancas Espinoza.

“Esa experiencia me marcó y para bien. Me encantó ver a la gente con toda su alegría y festejando, pero lo más bonito fue ver todo ese cariño que las personas le tenían a su Reina del Carnaval aún después de 25 años. Fue una experiencia muy bella que yo dije: ‘¡wow! Cómo la quieren’, así que llegado mi tiempo, decidí seguir los pasos de mi mamá al buscar la corona del Carnaval”, comparte.

María Fernanda Aparicio Simancas

Edad: 24 años

Ocupación: Empresaria.

Padres: María del Rosario Simancas Espinoza y Héctor Manuel Aparicio Leyva

Hermanos: María del Rosario, María Isabel y Héctor.

Pasatiempos: Cantar, conocer personas, rescatar perros y gatos de la calle a través de la Asociación Animal Heros.

MAGDALENA VERDE

Quiere hacer realidad su sueño de niña

María Magdalena Verde creció como la mayoría de las niñas mazatlecas, que cuando ven a la Reina del Carnaval desfilar en su carroza, sueñan con estar en su lugar.

Nacida en el seno de una familia mazatleca de empuje, comenta que todos, siempre participan del Carnaval porque van a muchos eventos, esperan la fiesta con mucha ilusión, les gusta apreciar el lado artístico, por eso ahora que es candidata, desea proyectarse de mejor manera.

Edad: 22 años

Ocupación: Estudia Medicina General en la UAS

Padres: María Magdalena Alcaraz y Rafael Verde

Hermanos: Elizabeth y Emilia Sofía

Pasatiempo: Disfruta de largas caminatas por la playa, pintar cuadros con la técnica de acrílico y leer