MazatlÃ¡n domina la etapa zonal de baloncesto rumbo a la Olimpiada Estatal

Mazatlán domina la etapa zonal de baloncesto rumbo a la Olimpiada Estatal

Las selecciones Sub 15 y Sub 17 de ambas ramas consiguen los boletos a la siguiente etapa

Carlos Robles

Mazatlán vence a Escuinapa en la categoría Sub 15 varonil.

MAZATLÁN._ Con cuatro lugares asegurados terminó Mazatlán durante la Etapa Zonal de Olimpiada y Nacional Juvenil de Baloncesto 2019, que se celebró en el puerto este fin de semana.

Después de una jornada de grandes encuentros, los seleccionados mazatlecos de categoría Sub 15 y Sub 17 en ambas ramas, consiguieron su pase a la etapa estatal de esta competencia.

Durante el duelo final que se disputó en la categoría Sub 17, la Selección Mazatlán consiguió sacar un imponente triunfo por marcador de 54-27 sobre Selección San Ignacio.

Exhibiendo un enorme nivel dentro de la cancha, el cuadro porteño se adueñó del partido con un ataque bien organizado, así como una defensiva que permitió pocas oportunidades de anotar a los sanignacenses.

El partido inició con gran tenacidad por parte de los mazatlecos, quienes rápidamente se fueron arriba en la pizarra, logrando irse al medio tiempo con una ventaja de 28-15 sobre San Ignacio.

Para el resto del encuentro, San Ignacio trató de acortar distancias al sumar valiosos puntos, sin embargo, los de casa jamás bajaron su nivel, apuntándose puntos que dieron por sentenciado el juego y cerrar el marcador a su favor 54-27.

Los máximos anotadores por parte de Mazatlán fueron Francisco Acosta, quien convirtió un total de 13 puntos, junto a Hilario Gómez que hizo 8 más. Por San Ignacio destacaron José Lizárraga con 6 puntos y Guadalupe García con 9 puntos.

En la categoría Sub 15, la Selección Mazatlán se impuso con un imponente marcador de 55-24 sobre la Selección Escuinapa, para de esta forma asegurar su lugar en la etapa estatal.

Los mejores anotadores por el equipo de casa fueron Emilio Figueroa, quien terminó anotando 13 puntos, junto con Armando Alcaraz, quien hizo 8. Por Escuinapa, el máximo anotador fue Roberto Uribe con 16 unidades.

Entran las damas en directo

Las selecciones de Mazatlán de la rama femenil, tanto en la Sub 15 como en la Sub 17, consiguieron su clasificación de manera directa, después de que no se presentara ningún equipo aparte de ellas.