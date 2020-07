MazatlÃ¡n, estiman que el 20% de los comercios ya no 'levantaron cabeza', por el Covid-19

Mazatlán, estiman que el 20% de los comercios ya no 'levantaron cabeza', por el Covid-19

Jesús Sandoval Gaxiola, presidente de Canaco Servytur Mazatlán, dijo que todavía no existe un censo sobre los establecimientos que ya no abrirarán sus puertas, pero la apertura comercial y turística permite dar un un estimado

Netzahualcóyotl Ceballos

Un 20 por ciento de los negocios en Mazatlán, según estimó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, ya no “levantaron cabeza” por el perjuicio económico que vino con el Covid-19.

Jesús Sandoval Gaxiola, presidente de Canaco Servytur Mazatlán, dijo que todavía no existe un censo sobre los establecimientos que ya no abrirarán sus puertas, pero la apertura comercial y turística permite dar un un estimado.

“Estimamos que un 20 por ciento de los negocios no pudieron abrir por el tema económico, no tenemos todavía un censo porque algunos todavía no han abierto aunque sí lo harán”, dijo.

“Nos afecta mucho porque por cada negocio son por lo menos cuatro o cinco empleos los que se están perdiendo”.

Dijo que los establecimientos más afectados en estos momentos son los bares, casinos, gimnasios y centros nocturnos porque no han podido abrir sus puertas por disposición de las autoridades, cumpliendo más de tres meses sin operar.

Igualmente se han visto afectados los hoteles y restaurantes porque sus obligaciones económicas son más altas, y sus pérdidas también, dijo.

“Todos se han visto afectados de alguna manera, hay unos más que otros, pero todos han sido afectados”, reconoció Sandoval Gaxiola.

En algunos establecimientos sondeados se reconoció que la apertura y el fin del confinamientió sí permitió generar ganancias, aunque éstas han sido mínimas comparándose con semanas anteriores a la emergencia sanitaria.