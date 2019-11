MazatlÃ¡n estrena transporte, lo conduce una mujer

Mazatlán estrena transporte, lo conduce una mujer

Se trata de una camioneta tipo sprinter con el sello Puro Sinaloa

Fernando Espinoza

Desde hace 15 días un nuevo tipo de transporte está en Mazatlán, se trata de camionetas tipo sprinter con capacidad para 22 personas de la ruta Milenio-Valles de Ejido-Cerritos.

La camioneta cuenta con aire acondicionado, cuatro asientos amarillos para personas con discapacidad o mujeres en embarazadas, y es conducido por Leticia Isabel Arce Tapia, la única mujer que actualmente está al frente de una unidad de Águila del Pacífico.

La camioneta, que es la primera en su tipo en el puerto, recorre las colonias Valles del Ejido, Prados del Sol, Real del Valle y el sector que ocupa Cerritos hasta topar con el hotel Pueblo Bonito Esmerald Bay.

Los precios son los mismos que los de una camión normal con aire; 11 pesos y 3.50 para estudiantes.

Leticia compartió para Noroeste que están por llegar 10 unidades más, pero que sus superiores les han compartido la fecha exacta.

Una mujer al frente

Desde el 2011, Leticia Isabel Arce Tapia ha sido conductora de transporte de personal de algunos hoteles, además de camiones repartidores de productos comestibles, pero es la primera vez que le dan la oportunidad de ser chofer de una unidad de transporte público, trabajo que le encanta.

“Una vez fui a la Alianza a pedir trabajo, y me dijeron que no, y clarito, que porque era mujer, y Águilas del Pacífico me dio chanza, primero cubría los descansos e incapacidades de los choferes, y es la primera vez que tengo una planta”, dijo Arce Tapia orgullosa.

La chofer agregó que desde muy pequeña le ha gustado la conducción, pero las puertas no se le han abierto tan fácil por su género.