MazatlÃ¡n FC da a conocer sus altas y sus bajas rumbo al Apertura 2020 de la Liga MX

FUTBOL

Mazatlán FC da a conocer sus altas y sus bajas rumbo al Apertura 2020 de la Liga MX

El club porteño descarta fichajes mediáticos y opta por reforzarse con elementos 'hechos en México'

Noroeste / Redacción

El proyecto de Mazatlán FC ya arrancó desde hace varias semanas y con el equipo en su segunda semana de pretemporada en el puerto sinaloense dio a conocer qué jugadores ya no seguirán en el plantel y quiénes sí.

De acuerdo a una entrevista al director general del novel club, Mauricio Lanz, concedida a León Lecanda, de ESPN, jugadores como el popular José "Shaggy" Martínez, Gabriel Achiller, Luis Ángel Malagón y Lucas Villafañez, entre otros, no forman ya parte del equipo de cara al Apertura 2020 de la Liga MX.

“El ‘Shaggy’ se fue por un tema contractual meramente, no nos pusimos de acuerdo, la oferta que le hicimos no le interesó y él decidió que iba a buscar otra opción. Él terminaba contrato y, como tú sabes, actualmente el jugador que termina contrato es libre de irse a donde quiera”, declaró al portal deportivo.

“De Villafañez estamos negociando con un equipo que está interesado. Está el tema de Achilier que también estamos negociando con él porque no seguiría en el equipo, tiene todavía seis meses de contrato y no entra en planes, hemos hablado con él y con su representante y le están buscando opciones, nosotros le daremos todas las facilidades para concretar la opción que más le convenga”.

Ahí mismo, Lanz descartó que el Mazatlán FC vaya a tener contrataciones mediáticas previo a su debut en la Liga MX, inclínándose por jugadores provenientes del extinto Ascenso MX.

Dichos elementos son Manu Pérez (Mineros de Zacatecas), Jorge Padilla (Leones Negros de la UdeG), Ricardo Marín (Celaya), Iván Moreno (Zacatepec) y el guardameta Miguel Fraga (Correcaminos).

“Nuestra idea es mantener el equipo como está, la verdad sentimos que tenemos, si no un fichaje ‘bomba’, sí tenemos varios jugadores ‘bomba’ y un ejemplo muy claro es Aldo Rocha, que para mí fue el mejor jugador el torneo pasado, no nada más en su posición sino en toda la Liga Mx en general”, explicó. “No tenemos pensado ningún fichaje bomba porque creemos que el equipo está bien como está”.

Sebastián Vegas está con el club, pero aún podría salir

Sobre el tema de Sebastián Vegas, Lanz afirmó que aún sigue el interés de Rayados del Monterrey para hacerse de sus servicios, pero sin que exista algo en concreto, aún

“En el tema de Sebastián, el torneo pasado Monterrey estuvo muy interesado, también Pachuca estuvo interesado, estuvimos a punto de cerrar con Monterrey, pero por algunas circunstancias no se dio el cierre, y en esta temporada ahorita sí hay un interés, pero no tenemos una oferta formal, por escrito, en la cual yo te pueda decir ya estamos negociando sobre esa oferta, no, pero sí hay interés, estamos hablando con ellos (Rayados) pero todavía no hay nada formal”, comentó el directivo.

“La única opción de que entre alguien más es si sale alguien. En el tema puntual de Vegas no porque nosotros ya teníamos a Nico Díaz antes de que empezara el torneo y la planeación estaba hecha para que llegara este torneo, entonces si sale Vegas no traeremos alguien más, pero si sale otro jugador entonces seguramente tendríamos que traer a alguien más”, puntualizó Lanz.