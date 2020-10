FUTBOL

Mazatlán FC justificó retiro de aficionados de Rayados

El director general de Mazatlán FC, Mauricio Lanz, explicó lo sucedido en el partido celebrado en la Jornada 15

Noroeste / Redacción

27/10/2020 | 10:59 AM

Mauricio Lanz, director general de Mazatlán FC, explicó que los aficionados retirados del Estadio Kraken durente el partido del club frente a Rayados fue porque no se comportaron e incluso señaló que acudieron a “hacer desmanes” y esto no lo van a tolerar en el inmueble.

“La gente que se retiró, es porque no se comportó y no nada más por la sana distancia. Tú sabes que la gente luego viene, o sea, viene a todo, menos a disfrutar un partido”, dijo Lanz a ESPN.

“Repito, no nada más hablamos de tomar medidas por la pandemia; esta gente no se comportó con la civilidad que nosotros esperamos, sino que sólo vino a hacer desmanes. Entonces, si eran de Monterrey los que se retiraron, pues, fueron los que se comportaron de mala manera y no hay mucho más que hablar de eso, pero incluso, la mayoría de la gente que vino de Monterrey se comportó muy bien”.

Agregó que no importa de qué club son los aficionados, las medidas persistirán exista o no la pandemia por coronavirus.

“Nosotros estamos muy contentos de cómo se dieron las cosas, la gente que se sacó del estadio no es que sea del Monterrey, o no; es que es gente que viene a hacer desmanes y la gente que viene a hacer desmanes, sea del Monterrey, sea de Mazatlán o sea del equipo que sea, va a ser retirada”, comentó.