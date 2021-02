Mazatlán FC reclutará talento sinaloense este fin de semana en Villa Unión

Las categorías convocadas son la 2004-2005 y 2006-2007

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Este fin de semana habrá visoría de futbolistas en Villa Unión.

Los días 5 y 6 de este mes en Villa Unión, el club profesional Mazatlán FC efectuará chequeo de talento para nutrir sus Fuerzas Básicas en las categorías 2004-2005 y 2006-2007.

El viernes será la visoría en el campo del Cuchupetas desde las 13:30 horas en adelante para los jugadores de 16 y 15 años, mientras que el sábado 6 de febrero en el mismo lugar, la invitación es para jugadores 2006-2007, a partir de las 8:30 horas.

Lo anterior se anunció en conferencia de prensa, celebrada en las instalaciones del Instituto Municipal del Deporte (Imdem), con la presencia de su director Humberto Álvarez Osuna; Carlos “Camarón” Salcido, visor de Mazatlán FC; David Beltrán, coordinador de Deporte Federado y Adaptado de Imdem, y Carlos Sáinz, coordinador de Mercadotecnia de la misma paramunicipal.

“Agradecido estamos con Carlos 'Camarón' Salcido y con Mazatlán FC por llevar a cabo esta conferencia de la mano con nosotros, estamos convencidos del potencial que existe en la zona sur de nuestro estado en el tema de futbol, sabemos de la importancia que es para ellos contar con elementos sinaloenses en sus filas y es por ello de llevar a cabo este fin de semana visorías en Villa Unión”, dijo Álvarez Osuna.

La convocatoria está abierta para jugadores de Villa Unión, Concordia, El Walamo y sindicaturas cercanas.

Semanas atrás llevaron a cabo visorías en Cruz de Elota y San Ignacio y se seguirán realizando a lo largo del año en más lugares como Rosario, Escuinapa, Culiacán, Guamúchil y muchos puntos más. Del 11 al 13 de febrero se hará una aquí en Mazatlán con lo reclutado en las anteriores sedes.

“Tenemos ya alrededor de 200 vistos y vamos por más en estas próximas visorías, queremos tener un equipo piloto con todos ellos para que estén entrenando con nosotros y el próximo semestre sumarlos a los conjuntos de las categorías Sub 20, Sub 17, Sub 15, Sub 13 y próximamente la Sub 12”, explicó Salcido.

A excepción de la Sub 20, el resto de las categorías cuentan con futbolistas sinaloenses, alrededor de 40.

Las Academias Imdem y la Liga de Futbol Imdem serán también checadas por el grupo de visores del club porteño.

“Hay cuatro aspectos que buscamos en las visorías que son la personalidad, inteligencia, técnica, velocidad y una más que en mi caso me gusta y pongo mucha atención, como es qué hacen con el primer contacto con el balón”, detalló Salcido.