FUTBOL

Mazatlán FC regresa con resultados negativos en las categorías juveniles

Las categorías Sub 20 y Sub 17 no pueden obtener puntos ante Chivas

Carlos Robles

26/09/2020 | 5:29 PM

La Sub 20 de Mazatlán FC cayó 2-1 ante Chivas. (Twitter @MazatlanFC) Foto: Tomada de Twitter

GUADALAJARA._ Con un marcador en contra terminó el conjunto del Mazatlán FC, en su visita a Jalisco, donde cayeron por marcador de 2-1 ante las Chivas del Guadalajara, durante la jornada 12 del Torneo Guard1anes 2020 Sub 17, de la Liga Mx. Después de un encuentro lleno de intenisdad en el que iban abajo en la pizarra, la escuadra tapatía consiguió darle la vuelta al marcador y venció al cuadro porteño, quedándose así con los valiosos puntos. El partido inició bastante parejo por parte de ambos equipos, quienes lo dejaron todo dentro del terreno de juego, manteniendo las cosas bastante cerradas, con llegadas en ambas porterías, pero sin ninguna de peligro. Fue hasta el minuto 26, cuando Rafael Ortíz, consiguió convertir el tanto que puso arriba en el marcador al Mazatlán FC, para que los visitantes se mostraran dominantes en el duelo. Durante el resto del encuentro, las cosas estuvieron parejas, pero fue cerca del final del partido, cuando las Chivas consiguieron igualar las cosas, con una anotación por parte de Juan Cornejo al minuto 83. Pero cuando las cosas perecían que quedarían igualadas, llegó Roberto Gómez, para darle el tanto de la victoria a los de Guadalajara al minuto 90, a escasos segundos del silbatazo final. Sub 20 Por otro lado, dentro de la competencia de categoría Sub-20, el equipo de las Chivas del Guadalajara le dieron un duro golpe al Mazatlán FC, después de imponerse por marcador de 3-1. El conjunto de casa fue quien se encargó de abrir el marcador al minuto 10, con anotación de Benjamín Sánchez, siendo el mismo Sánchez quien amplió la ventaja al 55’ y finalmente, Irving Márquez, puso el tercero al minuto 52. Por su parte, Iván Moreno se encargó de anotar el único gol para el Mazatlán FC, al minuto 71. PARA SABER El siguiente compromiso para el Mazatlán FC tanto en la categoría Sub-17 como en la Sub-20, será como visitante, ante el León, el próximo 5 de octubre, en las instalaciones de Club León.

