Mazatlán FC Sub 17 y Sub 20 superan brote de coronavirus y podrán volver a la actividad

Tras las pruebas realizadas, sólo hubo un jugador positivo en la categoría Sub 17

Noroeste / Redacción

Mazatlán FC enfrentará este sábado al América en Sub 17 y Sub 20.

MAZATLÁN._ Los equipos Sub 17 y Sub 20 de Mazatlán FC podrán volver a la actividad este sábado luego que se recuperaran del brote de coronavirus surgido en ambas filiales.

El club porteño dio a conocer que realizó una nueva sesión de 55 pruebas de Covid-19 a los futbolistas, cuerpos técnicos y staff de las categorías Sub 17 y Sub 20 y sólo un jugador dio positivo.

"Las pruebas arrojaron como resultado solamente un jugador positivo en la categoría Sub 17, caso que es asintomático, ya se encuentra en aislamiento y bajo las medidas sugeridas por el cuerpo médico de nuestro club", informó Mazatlán FC en un comunicado.

Ante este panorama, ambas filiales volverán a las actividades este sábado 5 de septiembre para disputar el compromiso de la Jornada 8 del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX frente sus similares del América; la Sub 17 entrará en acción a las 8:00 horas (de Sinaloa) en la cancha 5 de Coapa y la Sub 20 hará lo propio a las 10:45 horas en la cancha 2 del mismo lugar.

El pasado 19 de agosto, los equipos Sub 17 y Sub 20 de Mazatlán FC sumaron entre ambos 38 casos positivos por coronavirus. En el equipo Sub 20, 18 jugadores y dos miembros del cuerpo técnico resultaron con casos positivos. En el Sub 17, se detectaron 16 en jugadores y dos en cuerpo técnico.